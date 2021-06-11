أول إطلالة لــ بسنت شوقي قبل الفرح دون مكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نشرت خبيرة التجميل والبشرة دعاء حلمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "Instgram" صورة مع الفنانة الشابة بسنت شوقي قبل حفل زفافها.

وظهرت بسنت شوقي دون مكياج مرتدية بنطلون باللون الأحمر وتوب باللون الأسود.

الصورة من داخل غرفتها بالفندق استعدادا لحفل زفافها اليوم على الفنان محمد فراج بأحد الفنادق.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، ولالتزامه بإطلالته بالذقن حسب ما قالت بسنت شوقي في أحد القاءات.