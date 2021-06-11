9 أطعمة تجعلك أكثر قلقا.. إليك البدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يقال أن "دواءك في طعامك"، لكن حتى أن حاولت تناول طعام صحي، فقد تختار عن غير قصد الأطعمة التي تزيد من مشاعر القلق أو الاكتئاب لديك، رغم وجود أصناف أخرى متوافرة في متناول يدك يمكنها تحسين مزاجك.

لذا نذكر لكم في السطور التالية، قائمة من الأطعمة التي ينصح بتجنبها، والتي يجب أن تتناولها بدلاً من ذلك، وفق ما أوضح موقع" brightside".

- الخبز الأبيض:

إذا كنت ترغب في الحصول على قطعة من الخبز المحمص في الصباح، أو تحب السندويشات بأنواعها، فحاول تجنب تناول الخبز الأبيض، حيث سريعاً ما يتحول الدقيق الأبيض المستعمل في صنع هذا الخبز إلى سكر الدم، ولذلك آثار سلبية، ولكن جرب بديلًا من الحبوب الكاملة، أو جرب دقيق الشوفان على الإفطار بدلاً من ذلك.

- صلصة الكاتشب:

تحتوي صلصات الكاتشب على الكثير من السكر، ورغم وجود بدائل بكميات أقل، إلا أن دخول المحليات الاصطناعية في تركيبها يجعلها هي الأخرى مرتبطة بالقلق والاكتئاب، لذا يمكنك تجربة الطهي باستخدام الطماطم الطازجة، أو اصنع الصلصة بنفسك مع الابتعاد عن الأشياء المحلاة، وربما يساعدك القليل من الفلفل الحار على تحسين المذاق.

- زيت الصويا:

إذا كنت تعاني من حساسية الجلوتين، فإن الأطعمة التي تحتوي عليه يمكن أن تسبب لك القلق أو الاكتئاب، لذا إذا كنت تريد إضافة نكهة خفيفة إلى طعامك، فإن زيت الزيتون بديل صحي وآمن.

- شرائح اللحم المصنعة:

هناك أنواع كثيرة من اللحوم المصنعة مثل: النقانق، والبسطرمة، وغيرها، وسواء كانت مدخنة أو مجففة أو معلبة، فإن هذه اللحوم ضارة بصحتك العقلية والجسدية بسبب طريقة حفظها ومحتواها العالي من الصوديوم، لذلك يمكن للأسماك، وبخاصة سمك السلمون والرنجة، أن تكون بديلاً مناسباً يساعدك على الاسترخاء والحد من التوتر.

- الدجاج المقلي:

يحتوي الدجاج المقلي، ومعظم الأطعمة المقلية بشكل عام، على دهون غير صحية تتعارض مع الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من اللحوم، لذا يمكن أن تشعر بالقلق بعد تناولها، لذا من الأفضل إذا كنت في ترغب في تناول الدواجن ، جرب بعض الديك الرومي، فهي غنية بالحمض الأميني تربتوفان المعروف بتخفيفه للقلق.

- الأطعمة المثلجة:

عندما يتعلق الأمر بالمثلجات، فإن السكر ليس المشكلة الوحيدة، فإن الزيوت المهدرجة التي تستعمل في تحضيرها، وتحضير الكعك والبسكويت أيضاً، لا تساعد على تخفيف القلق، وإذا كنت بحاجة إلى تحلية لذيذة، جرّب الزبادي بدلاً من المثلجات.

- تتبيلة السلطة:

قد تغريك بعض التتبيلات التي تباع في المتاجر، ولكن الكثير منها في الواقع مليء بالسكر وشراب الذرة عالي الفركتوز، وحتى الأنواع الخفيفة أو الخالية من السكر غالباً ما تحتوي على بديل السكر (أسبارتام) المرتبط مباشرة بالقلق والاكتئاب، فإذا كنت ترغب في تناول السلطة، فحاول استخدام تتبيلة السبانخ الجافة، حيث تشتهر السبانخ بقدرته على خفض الكورتيزول في الدم، مما يساعد في تخفيف التوتر والاكتئاب.

- المشروبات الغازية:

بفضال احتوائها على نسبة عالية من السكر, تصبح غير صحية تماماً، كما ترتبط بالاكتئاب أيضاً، وعلى الرغم من أن المشروبات الغازية الدايت قد تكون قليلة السكر والسعرات الحرارية، إلا أنها ليست أفضل حالاً فيما يتعلق بمشاعر القلق، كما تبين أن محتوى المشروبات الغازية من الكافيين له علاقة بسوء الحالة المزاجية لديك، جرب المياه المعدنية كبديل.

- الدوناتس:

لا يفضل استهلاكه في بعض الأحيان، خاصة إذا كنت تريد تجنب القلق والاكتئاب، نظرا لأنه غني بالدهون والدقيق الأبيض والكثير من السكر والقليل جدًا من الألياف، إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة سريعة، فإن الشوكولاتة الداكنة هي الخيار الأفضل، نظرا لأنها تقلل من مستويات الكورتيزول، مما يقلل من القلق.