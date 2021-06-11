طريقة عمل لحمة الرأس.. يمكن تحضيرها بأكثر من وصفة سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل لحمة الرأس، وذلك في برنامجه «الشيف»، والمذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بسهولة، خاصة أنها من الأكلات التي يحبها البعض نظرًا لقيمتها الغذائية العالية.

مقادير عمل لحمة الرأس

لحمة رأس

كمون

ثوم

زعتر

كزبرة

زيت

ملح

فلفل أسود

بقدونس للتزيين

طريقة عمل لحمة الرأس

يوضع لحمة الرأس في ماء على النار حتى يتم تسويتها ثم توضع في الزيت على النار.

يضاف عليه لحمة الرأس ويوضع الثوم والكمون والكزبرة والزعتر والملح والفلفل حتى يتم تحميرها.

يزيين الطبق بالبقدونس ثم يقدم بالهنا.

لحمة الرأس في الفرن

بينما عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل لحمة رأس في الفرن، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة أيضًا.

مقادير عمل لحمة الرأس في الفرن

لحمة رأس

بصل

ثوم

جزر

ورق لورا

حبهان

فلفل حار

ملح

فلفل أسود

طماطم

بهارات

زيت

طريقة عمل لحمة الرأس في الفرن

يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم وورق اللورا ثم تضاف لحمة الرأس المسلوقة.

يضاف الفلفل الحار والطماطم والبهارات وتتبل بالملح والفلفل.

ثم تضاف البهارات وقليل من الشوربة أو الماء المغلي.

توضع في كيس حراري وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

لحمة الرأس مبخر

ومن الطرق التي يمكن تحضيرها أيضًا هي لحمة رأس مبخر، بحسب ما عرضته الشيف زينب مصطفى، وذلك من خلال برنامجها «بالصحة والراحة».

مقادير لحمة الرأس مبخر

رأس خروف منظف

ملح

كمون ناعم

3 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كيلو بصل أورما

حزمة بقدونس

بهارات مشكلة

زبدة للتحمير

التقديم

طماطم

خبز بلدي

خس فرنسي حلقات

طريقة عمل لحمة الرأس مبخر

يخلط الكمون مع الثوم ثم يضاف البهارات المشكلة.

في «حلة» البخار يوضع الخس في قاع ثم يضاف البصل القاورما والبقدونس.

تتبل رأس الخروف بالتتبيلة ثم توضع على الخس وتترك على البخار لمدة ساعة إلا ربع.

ثم تدهن بالزبدة وتحمر وتقدم مع البصل والطماطم والخبز.

طاجن لحمة الرأس

ومن الطرق المختلفة أيضًا التي يمكن من خلالها تحضير لحمة الرأس، هي أيضًا وضعها في طاجن، وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي هذه الطريقة من خلال برنامجها.

مقادير طاجن لحمة الرأس

لحمة رأس مسلوقة

سمنة

زيت

2 فص ثوم

خل

فلفل أخضر رومي

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس

ضعي قطع لحمة الرأس في السمنة على النار وقلبيها.

ضيفي الثوم المفروم والفلفل الأخضر الرومي المقطع.

ضيفي الخل والملح والفلفل الأسود وقلبي وقدميها.