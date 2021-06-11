طريقة عمل البانيه المقرمش.. حضريه زي المطاعم بأكثر من وصفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل البانيه المقرمش، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهو من الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة، إذ أنها من الوجبات التي يقبل على تناولها الكثيرون وتتمتع بشعبية عالية وسهلة التحضير.

مقادير عمل البانيه المقرمش

دجاج فيليه شرائح

ماء بصل

كاري

كركم

بودرة بصل

بودرة ثوم

ملح

فلفل أسود

بيض

بقسماط

دقيق

نشا

بيكنج باودر

زيت للقلي

طريقة عمل البانيه المقرمش

يخلط ماء البصل والكاري والكركم والبصل والثوم البودرة مع الملح والفلفل الأسود.

تتبل شرائح الدجاج بالخليط.

تغطى شرائح الدجاج وتوضع في الثلاجة.

تقلب البيضة مع الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء أو اللبن.

يخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر.

يقلب الدجاج في خليط الدقيق ثم خليط البيض ثم خليط الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

يقلى البانيه في الزيت.

البانيه المقرمش على طريقة الشيف غادة التلي

وهناك طريقة أخرى عرضتها الشيف غادة التلي في برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة.

مقادير عمل البانيه المقرمش

كيلو بفتيك

بصل مبشور

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة مسطردة

بيض

قالب توست أبيض

زيت للقلي

طريقة تحضير البانيه المقرمش

تقطع أطراف العيش التوست وتفرم في الكبة.

تتبل شرائح اللحم بماء البصل المبشور وملح وفلفل ومستردة.

يوضع اللحم في البيض المخفوق ثم في التوست المفروم.

يقلى في زيت غزير ثم يقدم.

البانيه المقرمش بالريحان

كما عرض أيضًا الشيف الشربيني، طريقة عمل البانيه المقرمش بالريحان، وذلك في برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من الوصفات المختلفة للبانيه المقرمشة، فإضافة الريحان يعطي نكهة مختلفة.

مقادير عمل البانيه المقرمش بالريحان

صدور دجاج

عصير ليمون

ثوم وبصل بودرة

ريحان

بهارات دجاج

خل تفاح

بيض

دقيق

لبن

خلطة إكسترا كريسبي

زيت للقلي

طماطم مبشورة

ملح وفلفل

زعتر

ريحان

ثوم مفروم

لغموس الطماطم بالريحان

عصير طماطم

ريحان

بصل مفروم

بودرة ثوم

بودرة بصل

ملح وفلفل

زيت

بطاطس شيبس مقلية

طريقة لعمل البانيه المقرمش بالريحان

يقطع الدجاج لشرائح ويتبل بالتوابل والزيت وخل التفاح وعصير الليمون.

يغطى الدجاج بالدقيق.

يخلط البيض مع اللبن ثم تغمس به قطع الدجاج ثم تغطى بخلطة كنور إكسترا كريسبي وتقلى في زيت غزير.

يشوح بصل وثوم في زيت على النار ثم يضاف عصير الطماطم والبودرة ثوم وبودرة بصل والملح والفلفل.

يضاف الريحان ويترك حتى تمام النضج ثم يهرس ويقدم مع الدجاج والبطاطس.