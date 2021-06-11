إعلامية سعودية ترد على مهاجمي ظهورها في حمام السباحة: مقصدتش الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام، أثارت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، الجدل بسبب ظهورها في حوض السباحة، أثناء وجودها في جزيرة بياضة بمحافظة جدة السعودية، وتعرضت وقتها للهجوم من متابعيها، لكن في ظهور جديد لها ردت على كل هذه الانتقادات.

وجاء رد «روزانا» عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، إن قصدها هو تشجيع السياحة فقط، ولم تقصد إثارة الجدل نهائيًا، ورأت أن البعض لا يجد شيئا سوى الحديث عنها.

واستكملت الإعلامية السعودية في ردها «هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة.. ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه».

وفي تعليقات أخرى لها، سخرت خلالها على الانتقادات التي توجهت «بهذي المناسبة راح اطلع بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعدو»، واستكملت أيضًا في تعليقها «لا إله إلا الله إيش في».

روزانا اليامي تثير الجدل بصورها مع شاب آخر

وكانت روزانا اليامي، أعلنت مؤخرًا، انفصالها عن زوجها، وأنه السبب وراء مغادرتها العمل في قناة «روتانا»، ثم أثارت الجدل مرة أخرى بنشرها صور وفيديوهات برفقة شاب آخر، وظهرت في مجموعة صور وكانت تضع رأسها على كتفه وعلقت بالكلمات الرومانسية التي عبرت فيها عن حبها له، وأثارت هذه التصرفات الجدل، وأن هذا الارتباط جاء بعد أيام قليلة من إعلان طلاقها.

لكنها أوضحت بعد ذلك أن الشاب الذي ظهر برفقتها هو شقيقها وليس حبيبها كما ادعى البعض، وذلك من خلال تعليق كتبته عبر حسابها على سناب شات، إذ قالت: «هذه صورتي مع أخويا عيب الكذب وتأليف الكلام خاصة إني ما صرحت فيه، اتقوا الله في أعراض الناس.. أخويا خليتوه حبيبي الجديد.. وللمرة المليون موضوع ارتباطي وشريك حياتي المستقبلي مش مادة للطرح.. وحياتي الزوجية راح تكون خاصة فيا أنا وزوجي وعيلتي فقط».