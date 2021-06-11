طريقة عمل الأرز بالجمبري.. وصفة سهلة ولذيذة «زي المحلات بالظبط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص الكثير من السيدات على إعداد الوجبات والأكلات المختلفة والمتنوعة، في الإفطار والغداء والعشاء، وهناك الكثير من الوجبات تعد من الأطباق المفضلة لدى المصريين، والتي لا يتم الاستغناء عنها على السفرة المصرية، مثل المحشي والفول والكشري والأسماك، وغيرها من الأكلات التي تتميز بالطابع المصري.

وهناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون تناول المأكولات البحرية، ويحرصون باستمرار على تواجد مختلف أنواعها على سفرتهم، ولعل الجمبري من أهم وأشهر الأطباق التي يعشقها الكثيرين، نظر لطعمه اللذيذ، ويمكن إعداده بطرق كثيرة ومختلفة، سواء كان مقلي أو مشوي أو سنجاري، وبأحجام مختلفة.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل الأرز بالجمبري، وفق خبير الطبخ الشيف شربيني، من خلال برنامجه «الشيف»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة cbc سفرة.

مقادير عمل الأرز بالجمبري

- يتم تجهيز الكمية المناسبة من الأرز البسمتي، حسب عدد الأفراد الذين يتناولون الوجبة.

- كمية مناسبة من صنف الجمبري الصغير، حسب كمية الأرز البسمتي وأعداد الأفراد.

- يتم تجهيز كمية مناسبة من البصل.

- تجهيز ثوم.

- كمية مناسبة من الزيت.

- تجهيز كمية مناسبة من الطماطم.

- كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء.

- فلفل ألوان.

- جنزبيل.

- ملح.

- فلفل.

طريقة عمل الأرز بالجمبري

- يتم سلق الأرز في ماء مغلي جيدا، حتى تمام الوصول إلى النضج.

- ثم بعد ذلك يتم فرم البصل مع الثوم والجنزبيل.

- ثم يتم بعد ذلك وضع الخليط في طاسة بها زيت ساخن.

- ثم يتم بعد ذلك إضافة الفلفل الألوان والجمبري إلى أن يصل إلى مرحلة النضج.

- ثم بعد ذلك قومي بوضع طبقة واحده من الجمبري في الطبق.

- ثم يتم إضافة طبقة أخرى من الأرز.

- ثم بعد ذلك يتم تقديم الأطباق بعد وضع المحتويات بها على السفرة، ليتم تناوله.

مقادير عمل الجمبري المشوي

- جمبري كبير.

- عصير ليمون.

- ثوم.

- زيت زيتون.

- جنزبيل بودرة.

- خل.

- شطة.

- مستردة.

- صلصة طماطم.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل الجمبري المشوي

- اخلطي الصلصة مع المستردة وعصير الليمون ثم ضيفي الخل والجنزبيل والشطة.

- ثم بعد ذلك ضيفي الملح والثوم المفروم ثم ضيفي زيت الزيتون ثم قلبيهم جيدا.

- تبلي الجمبري واتركيه في التتبيلة لمدة 15 دقيقة ثم اشويه على الجريل حتى تمام النضج.

- ضعي البقدونس أو شرائح الليمون في طبق التقديم ثم قدمي الجمبري وقدميه ساخنا.