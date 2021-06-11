كورونا اليوم: سلالة "دلتا" تضرب الصين.. وتحذيرات من طفرة ثلاثية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-سلالة "دلتا" تضرب في الصين

أفاد تقرير لموقع "news.com.au" ، أن مدينة غوانزو جنوبي الصين، تواجه منذ أسابيع تفشيا غير مسبوق لسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن السلالة "الخطرة" تنتشر بسرعة تفوق سرعة أي تفش شهدته الصين منذ انتشار الفيروس قبل أكثر من عام.

-أفريقيا على شفا موجة جديدة من كورونا

ذكر تقرير إخباري أن أفريقيا في طريقها لمواجهة موجة ثالثة من عدوى فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه القارة نقصاً في اللقاحات، وهي الأقل بين مناطق العالم التي يتلقى سكانها التطعيم ضد الوباء، بحسب موقع "روسيا اليوم".

-تحذيرات من طفرة ثلاثية جديدة لـ"كورونا"

حذر باحثون بالمعهد الوطني لعلم الفيروسات في الهند، من اكتشاف طفرة ثلاثية جديدة لمتغير كورونا، قد تتسبب في ظهور أعراض شديدة للإصابة بالفيروس، وفقًا لما قاله موقع thehealthsite.

متغير "COVID-19" الجديد له نفس الأعراض تقريبًا مثل الأعراض الأصلية، ويصيب أيضًا الجهاز التنفسي بعد دخوله إلى الجسم عن طريق الأنف أو العين أو الفم، ثم ينتشر الفيروس عبر الجهاز التنفسي مسببًا أعراضًا رئيسية مثل، "صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، البرد والسعال المصحوب بألم في الصدر، صداع مزمن، التعب أو التعب غير المبرر".