بينها الشرب من الشفاطة.. 10 عادات يومية تهددك بالشيخوخة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

إلى جانب العوامل الوراثية، هناك العديد من العوامل التي تساهم في تقدم العمر. نعرض لكم 10 عادات يجب عليك التخلص منها لتبدو أصغر سنًا بدون البوتوكس أو الجراحة التجميلية، وفقا لـ"brightside".

1- الأنظمة الغذائية قليلة الدسم:

لمنع التجاعيد، من الضروري تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها، والنظام الغذائي قليل الدسم يحرمنا من هذا المكون، ما يتسبب في شيخوخة الجلد المبكرة.

2- الشرب من خلال الشفاطة:

عند احتساء المشروبات من خلال شفاط، يجب أن تقوم بحفظ شفتيك ما قد يتسبب في تكون خطوط وتجاعيد حول فمك، الأمر نفسه ينطبق على التدخين، حاول أن تشرب مباشرة من الكأس، وإذا كنت مدخنًا فابذل قصارى جهدك للإقلاع عن التدخين، يمكن أن تكون عملية طويلة وصعبة، لكن فوائد الإقلاع عنها هائلة.

3- النوم على جانبك:

النوم على جانبك، مع ضغط وجهك على الوسادة، يسبب ويزيد التجاعيد على الخدين والذقن، يقول الخبراء أن النوم بشكل مسطح على ظهرك هو أفضل وضع للنوم والبقاء شابًا ومنتعشًا وراحة.

4- وضع الجلوس السيئ:

تؤدي الوضعية السيئة إلى انحراف العمود الفقري لمحاذاة طبيعية، ونتيجة لذلك تصبح العضلات والعظام متوترة بشكل غير طبيعي، وتؤدي هذه الأضرار إلى الشعور بالألم والإرهاق ويمكن أن تتسبب في كثير من الأحيان في حدوث تشوه دائم.

5- استخدام الحماية من الشمس فقط في المصايف:

التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي لشيخوخة الجلد المبكرة، لحماية نفسك من تأثيرات الشمس القاسية، من المهم ارتداء واقي الشمس حتى عندما يكون الجو غائمًا لأن السحب تحجب ما لا يزيد عن 20٪ من الأشعة فوق البنفسجية.

6- الإفراط في استخدام نظام التدفئة الخاص بك:

الاستخدام المفرط للتدفئة الاصطناعية يجعل الهواء الداخلي شديد الجفاف، تصبح بشرتك وشعرك جافين أيضًا، ونتيجة لذلك تحصل على مزيد من التجاعيد، حاول تقليل الحرارة في منزلك.

7- كثرة مشاهدة التلفاز:

وجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل ساعة تقضيها في مشاهدة التلفزيون، ينخفض متوسط العمر المتوقع بمقدار 22 دقيقة، يوصي الخبراء بأنك سواء كنت جالسًا على الأريكة أو على مكتبك، تستيقظ كل نصف ساعة للمشي.

8- قلة النوم:

يحتاج البالغون إلى 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، لا يؤدي الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى الشعور بالتعب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تقصير حياتك، يوصي الخبراء بالذهاب إلى الفراش مبكرًا إذا شعرت بنقص الطاقة أو البطء العقلي أو زيادة الوزن.

9- الإجهاد بسبب نقص التنظيم:

أظهرت العديد من الدراسات أن الإجهاد المزمن يتسبب في أضرار جسيمة للخلايا، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة، لا تتعثر، وحاول إنجاز كل شيء في الوقت المحدد.