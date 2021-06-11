بعد أول إصابة بالهند.. ما تريد معرفته عن فيروس الهربس المرتبط بعدوى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

تأثرت الهند بالسلالة الجديدة من كورونا، المعروفة باسم B1617.2 أو دلتا، والتي تسببت في ارتفاع كبير بأعداد الإصابات، وقد نوه العلماء إلى أن السلالة الجديدة يبدو أنها الأكثر عدوى بين السلالات التي تم اكتشافها حتى الآن، وأنها قد تكون الأكثر خطورة.

ووفقًا لتقرير في News18، أبلغ مستشفى في غازي آباد بالهند، عن أول حالة إصابة بفيروس الهربس البسيط، ووصف المرض الجديد بأنه "خطير للغاية".

يقول الدكتور بي بي تياجي من غازي أباد إن أول حالة على الإطلاق من فيروس الهربس البسيط في الهند تم العثور عليها في أنف مريض، واصفًا الفيروس بأنه "خطير للغاية" وأنه إذا كان هناك تأخير في العلاج، فيمكن أن يكون هذا الفيروس أكثر فتكًا من كورونا.

- ما هو فيروس الهربس البسيط؟

هناك نوعان من فيروسات الهربس البسيط - HSV Type 1 وHSV Type 2.

يصف موقع مستشفى Cedars Sinai فيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1) الذي يسبب عدوى بالفم على النحو التالي: "قرحة باردة، نفطة حمى"، كما يعد فيروس الهربس البسيط حالة مزمنة مؤلمة.

وتستمر قروح الهربس (الآفات) عادة من أسبوع إلى 10 أيام، فتحدث غالبًا على الشفاه أو اللسان أو سقف الفم أو اللثة، كما تحدث القروح أولاً على شكل بثور مملوءة بالسوائل تنفجر بعد يوم أو اثنين؛ لتفرز القروح سائلًا مصابًا بالفيروس، وبعد بضعة أيام، تشكل القروح قشورًا، ويشار أيضًا إلى أن الفيروس شديد العدوى ويمكن أن ينتشر عن طريق ملامسة الجلد للجلد.

غالبًا ما يرتبط فيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2) بعدوى الهربس التناسلي، فيمكن أن يصيب كلا النوعين من فيروس الهربس البسيط الفم والأعضاء التناسلية.

بمجرد الإصابة، سيصاب الشخص بفيروس الهربس البسيط لبقية حياته، عندما لا يكون الفيروس نشطًا، فإنه يكون نائمًا في مجموعة من الخلايا العصبية، فلا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض للفيروس أبدًا بينما يعاني البعض الآخر من تفشي العدوى بشكل دوري.

- ما هي أعراض عدوى الفم بفيروس الهربس البسيط؟

الأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وهي كما يلي:

- تورم الغدد الليمفاوية.

- صداع الرأس.

- يمكن أن تحدث تقرحات على الشفاة وحولها وفي جميع أنحاء الفم.

- بعض الناس ليس لديهم أعراض على الإطلاق.

لماذا ظهر الهربس أثناء جائحة COVID؟

وفقًا لتقرير في Business Standard، من إعادة تنشيط عدوى الهربس إلى تساقط الشعر، يواجه العديد من مرضى Covid في مرحلة الشفاء مضاعفات جلدية أو أخرى بسبب انخفاض المناعة، كما يقول الأطباء.

نظرًا لضعف مناعتهم، يتم الإبلاغ عن العدوى الانتهازية مثل الهربس النطاقي أكثر من الهربس الناتج عن فيروس الهربس البسيط، وفقًا لما صرح به خبراء الجلد الذين يرون مرضى ما بعد كوفيد.