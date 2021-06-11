بعد إعلانهما بيع ملابسهما.. مواقف أثارت بها جانا ونور عمرو دياب الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها كل من جانا عمرو دياب ونور عمرو دياب خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان كلا منهما رغبتهما في بيع ملابسهما الخاصة، إذ نشرت «جانا» صورة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، من خلال خاصية القصص القصيرة «استوري»، صورة دونت عليها عبارة «أنا أبيع ملابسي.. لو حد عايز يشتريها»، وبعد هذا التصرف بيوم واحد، وخلال احتفال «نور» بعيد ميلادها، نشرت صورة لها أيضا مدونة عليها عبارة قائلة «جالي عروض مسدجات كتير بتقولي بيعي هدومك زي جانا.. وأنا معنديش مانع».

وخرجت نور عمرو دياب أمس خلال احتفالها بعيد ميلادها، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، لتجيب على عدد من الأسئلة التي وجهها لها الجمهور، وكان من أبرز الأسئلة التي أجابت عليها أنها تعيش في لندن منذ 10 سنوات، وتدرس البيولوجي، فضلا عن كونها نباتية، ولم ترى أسرتها منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد.

مواقف أثار بها بنات عمرو دياب الجدل

ونشرت جانا عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية، صورة لها برفقة صديقها، وهي تقبله، ثم قامت بغلق التعليقات، حتى لا يقوم المتابعون بانتقادها في التعليقات الخاصة بالمنشور، وبالرغم من ذلك، إلا أنه تم تداول ذلك المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين لها انتقادات حول ذلك.

ودائما ما تثير جانا عمرو دياب الجدل من خلال منشوراتها الخاصة بها على حساباتها الرسمية، ومنذ ما يقرب من أسبوعين، كات قد أعلنت أنها تعاني من مرض «فرط الحركة»، الذي كان سببا في طرها من المدرسة، كما وجهت رسالة للمصابين به تحثهم على تخطي تلك الصعاب التي يمرون بها.

ومن قبلها، كانت تتعرض نور عمرو دياب إلى الكثير من التنمر، إذ كان يحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تبادل الصور الخاصة بها، موجهين لها نصائح بإجراء عمليات تجميل في وجهها لإزالة النمش و«الديفوهات».