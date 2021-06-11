ما الفرق بين الفطر الأسود والفطريات الأخرى المشابهه له؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار الشهر الماضي، كان الحديث حول الإصابة بـ الفطر الأسود هو الأكثر انتشارا، إذ أصبح تريند عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد تسجيل عدد من الإصابات في مصر، ويبحث الكثيرون عن أعراض وأسباب الإصابة به، لتجنب العادات السيئة التي قد تعرضهم له خاصة لمرضى ومتعافي فيروس كورونا.

وهناك عدد من الفطريات المختلفة التي قد يشعر المصاب بها بأنه مريض فطر أسود، وخصوصا تلك الفطريات التي تظهر على العيون، ويوضح الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، أن فيروس الهربس قد يكون من أكثر الفطريات والفيروسات التي تتشابه أعراضها مع أعراض الفطر الأسود، ونوضح من خلال هذا التقرير الفرق بين الفطر الأسود والفطريات المشابهة له.

كيف يمكن التفريق بين الفطر الأسود والفطريات والفيروسات المشابهة؟

قال الدكتور مجدي بدران إن هناك عدد من الفطريات والفيروسات المختلفة غير الفطر الأسود، والتي قد تتشابه أعراضها مع أعراض الفطر الأسود، مثل فيروس الهربس، وبالرغم من اختلاف الأعراض شيئا فشيئا بمرور الوقت وتطور الأعراض، إلا أن هناك عدد من المصابين بفيروس هربس قد يعتقدون أنهم مصابون بالفطر الأسود، إذ أنه يصيب عدد من الأماكن في الجسد وليس العين فقط، ويعاني المريض منه بالأعراض التالية:

أعراض فيروس الهربس في أماكن مختلفة من الجسد

- يشعر المريض بتقرحات شديدة في الفم أو على الأعضاء التناسلية.

- يعاني المصاب بفيروس هربس من ألم أثناء التبول في حالة الهربس التناسلي.

- ارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى الحمى.

- قد يشعر المصاب بفيروس هربس بتورم العقد الليمفاوية.

- يشعر المصاب بفيروس هربس بالصداع المستمر.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

- قد يشعر المصاب بفيروس هربس بفقدان الشهية.

أعراض فيروس الهربس في منطقة العين

الأعراض التي تظهر على منطقة العين، تجعل المريض قد يعتقد أنه مصابا بالفطر الأسود، وهي كالتالي:

- الشعور بالتورم حول العيون.

- إفراز الكثير من الدموع بشكل مستمر.

- ظهور احمرار العين والإحساس بالاتهاب الشديد بها.

- الإحساس بدخول أجسام غريبة في العين.

- زيادة إفراز دموع العيون وإفرازات العين.

- الحساسية من الضوء.

أعراض الفطر الأسود

- الشعور بآلام شديدة في الوجه.

- الإحساس بالانسداد في الأنف.

- الشعور باحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

- ظهور قشور سوداء في الأنف.

- الإحساس بألم شديد في العين.

- فقدان البصر.

- ملاحظة تغير لون الفم.

- ملاحظة ظهور تشوهات في الوجه.

- الشعور بالتورم في الوجه من جانب واحد.

- تورم في الخدين والعينين.

- الإحساس بالشلل الجزئي في الوجه.

- الشعور بآلام الصداع المستمر، الذي قد يشعر به المريض لأول مره بتلك الحدة.