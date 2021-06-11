الامارات | إنقاذ كلبين سقطا في حفرة عملاقة ظهرت أخيرا في قرية مكسيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ كلبين سقطا في حفرة عملاقة ظهرت أخيرا في قرية مكسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ عناصر إغاثة مكسيكيون الخميس كلبين سقطا عرضاً في حفرة عملاقة ظهرت أخيرا في منطقة ريفية بولاية بويبلا في وسط المكسيك، على ما أعلنت السلطات.

وقد ظهرت الحفرة فجأة قبل أسبوعين في وسط حقول منطقة سانتا ماريا زاكاتيبيك على بعد حوالى 110 كيلومترات من العاصمة مكسيكو، وتمددت سريعا آخذة شكل دائرة شديدة العمق بقطر يقرب من مئة متر.

وقد اجتاز الكلبان «سباي» و«سبايك» اللذان كانا يلعبان قرب الحفرة الاثنين الطوق الأمني الذي وضعته الشرطة والجيش في المكان لردع أفواج المتفرجين الفضوليين، ونزلا إلى عمق عشرين مترا حيث وجدا نفسيهما عالقين من دون إمكان الصعود إلى السطح.

وانتشرت صور الكلبين العالقين في الحفرة العملاقة على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، ما استرعى انتباها محليا كبيرا مع طلبات من آلاف الأشخاص لإنقاذ الحيوانين العالقين.

وعُلقت المحاولات مرات عدة بسبب الرياح العاتية والمطر الغزير.

وفي نهاية المطاف، نجح عنصر إغاثة في إنقاذ الكلبين «سباي» و«سبايك»، مدعوما بزملائه، بعدما نزل لسحب الكلبين من الحفرة مستعينا بحبال.

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