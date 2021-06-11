الامارات | هل نستغني عن الهواتف الذكية قريباً؟.. كل شيء برمشة عين في نظارة البيانات

شكرا لقرائتكم خبر عن هل نستغني عن الهواتف الذكية قريباً؟.. كل شيء برمشة عين في نظارة البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة الألمانية لتكنولوجيا المعلومات إن نظارة البيانات تمثل حالياً أحدث صيحات التكنولوجيا؛ إذ تظهر هذه النظارة، التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز Augmented Reality، معلومات في نطاق رؤية مرتديها.

وأضافت الرابطة أن شركات التكنولوجيا تعمل حالياً على تطوير نظارة البيانات بحيث تحل محل الهاتف الذكي؛ إذ ستظهر النظارة في المستقبل على سبيل المثال معلومات وتقييمات حول أحد المطاعم أثناء الوقوف أمامه برمشة عين من المستخدم.

ولتكون النظارة ملائمة للاستخدام في الحياة اليومية بشكل أكبر يعمل المطورون حالياً على تطويرها بحيث تكون أصغر حجماً لتبدو مثل النظارة العادية مع زيادة فترة تشغيل البطارية.

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