ألوان مناكير تضيء البشرة السمراء وتجعلها أكثر إشراقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - دائماً ما تنعكس ألوان المناكير على لون اليدين ومظهرهما، وعلى الأظافر أيضاً. لذلك، من الضروري أن تتقني اختيار المناكير وفقاً للون بشرتك، بحيث يجعلها أكثر إشراقاً وتوهجاً. فإن كنت من صاحبات البشرة السمراء، نرصد لك أبرز ألوان المناكير المناسبة للبشرة السمراء، والتي تجعلها تبدو بلون أفتح ومضيئة.



الوردي والزهري

المناكير الزهري مثالي للبشرة السمراء



يجعل المناكير باللون الوردي والزهري بمعظم تدرجاتهما، البشرة السمراء تبدو أفتح، وتحديداً الوردي الفاقع، والزهري الفاقع، لأنهما سيضيئان يديك ويضفيان عليهما الإشراقة والتوهج. علماً أن الألوان الزاهية عموماً تنعكس على لون البشرة، فتجعلها تبدو أفتح وأجمل.



الأزرق والأخضر الفاتح

الأزرق الفاتح للبشرة السمراء



إذا كنت تريدين أن يبدو لون يديك أفتح مما هو عليه، فاحرصي على الابتعاد عن لون المناكير الأزرق السماوي مثلاً وذلك القريب من الأبيض، كذلك ابتعدي عن اللونين الأزرق والأخضر الداكنين، واستعيضي عنهما بالأزرق الفاتح القوي والأخضر القوي، لأنهما يجعلان لون بشرتك يبدو أفتح بدرجتين وأكثر، ويعزز من جمال يديك وأظافرك.



الألوان القوية

الأصفر يجعل البشرة السمراء مشرقة

تساعد ألوان المناكير القوية في جعل لون اليدين يبدو أفتح مما هو عليه، لذلك لا تترددي في اختيار المناكير الأحمر على سبيل المثال بتدرجاته كافة، الأصفر، الفوشيا... إضافة الى ذلك، بإمكانك اختيار المناكير النيود بدرجاته الداكنة كافة، لا سيما النيود القريب الى البيج الداكن، فهو سيمنح يديك مظهراً مشرقاً.



الألوان الدافئة

المناكير الأحمر من أفضل الخيارات للبشرة السمراء

تعمل ألوان المناكير الدافئة، لا سيما البرونزي والبرتقالي، على تفتيح وتبييض لون اليدين، فإذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة، فلا تترددي في اختيار ألوان المناكير الدافئة، فهي رائعة وستعزز من جمال يديك ومظهر أظافرك وتعمل على جعل لون يديك يبدو أفتح.

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خيارات مناكير رائعة للبشرة السمراء





مناكير برتقالي من essie إيسي

مناكير برتقالي



البرتقالي هو أحد ألوان المناكير المشرقة التي تناسب البشرة السمراء، حيث تجعلها تبدو أفتح، وتمنح أظافرك جمالاً وجاذبية، لذلك جربي المناكير البرتقالي من علامة essie إيسي: Essie Tangerine Tease.





مناكير زهري من Suite Eleven سويت إيلافن

مناكير زهري



يعد المناكير الزهري من أفضل الخيارات للبشرة الداكنة والسمراء، كونه يمنحها الإشراقة ويضيئها ويجعلها تبدو أفتح. بإمكانك تجربة المناكير الزهري من علامة Suite Eleven سويت إيلافن.





مناكير أحمر ناري من Mischo Beauty ميشو بيوتي

مناكير أحمر ناري



كذلك، يعد الأحمر من أفضل خيارات المناكير للبشرة السمراء، والتي تجعل اليدين تبدو أفتح، وهو يناسب كافة الأوقات والمواسم، حيث بإمكانك اعتماده للأيام العادية والمناسبات. جربي المناكير الأحمر من علامة Mischo Beauty ميشو بيوتي.

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