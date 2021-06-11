QUEEN OF THE DAY عروس بإطلالة ملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - من أروقة القصور الفاخرة تطلّ علينا عروس هذا الموسم بفستانها الملكي، في إطلالة أثيرية يلفّها التول والأورغنزا والحرير.. تتمايل بخطواتها الواثقة لتتألق كأميرة من أميرات الأساطير، وهالتها الشامخة تعكس أناقة خياراتها وميزة تفاصيل طلّتها.



تصوير | محمد سيف M Seif

منسّقة الإطلالات | جوني متى Jony Matta

مكياج | أحمد أسير Ahmad Asir

شعر | رافي دهام Rafi Daham

عارضة الأزياء | Natacha Khalifeh

موقع التصوير | فندق قصر المير أمين، بيت الدين، لبنان

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فستان من Zuhair Murad

مجوهرات من Mouawad

فستان Eva Lendel من Esposa

مجوهرات من Yessayan

فستان من Georges Hobeika

مجوهرات من Yessayan

فستان من Georges Hobeika

مجوهرات من Yessayan

فستان Eva Lendel من Esposa

مجوهرات من Yessayan

فستان من Azzi and Osta

مجوهرات من Antoine Hakim



فستان Yolancris من Esposa

مجوهرات من Antoine Hakim



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