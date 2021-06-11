لايف ستايل

QUEEN OF THE DAY عروس بإطلالة ملكية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - من أروقة القصور الفاخرة تطلّ علينا عروس هذا الموسم بفستانها الملكي، في إطلالة أثيرية يلفّها التول والأورغنزا والحرير.. تتمايل بخطواتها الواثقة لتتألق كأميرة من أميرات الأساطير، وهالتها الشامخة تعكس أناقة خياراتها وميزة تفاصيل طلّتها.


تصوير | محمد سيف M Seif
منسّقة الإطلالات | جوني متى Jony Matta
مكياج | أحمد أسير Ahmad Asir
شعر | رافي دهام Rafi Daham
عارضة الأزياء |   Natacha Khalifeh
موقع التصوير | فندق قصر المير أمين، بيت الدين، لبنان

 

  تصفحوا النسخة الرقمية العدد 2101  من مجلة الخليج 365  
 

فستان من Zuhair Murad
مجوهرات من Mouawad

 

 

فستان Eva Lendel من Esposa
مجوهرات من Yessayan

 

 

 

فستان من Georges Hobeika
مجوهرات من Yessayan

 

فستان من Georges Hobeika
مجوهرات من Yessayan

 

 

فستان Eva Lendel من Esposa
مجوهرات من Yessayan

 

 

فستان من Azzi and Osta
مجوهرات من Antoine Hakim 

 

 

 


فستان Yolancris من Esposa
مجوهرات من Antoine Hakim 


تابعي المزيد: الالماس الفاخر Sparkling Diamonds

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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