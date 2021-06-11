QUEEN OF THE DAY عروس بإطلالة ملكية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - من أروقة القصور الفاخرة تطلّ علينا عروس هذا الموسم بفستانها الملكي، في إطلالة أثيرية يلفّها التول والأورغنزا والحرير.. تتمايل بخطواتها الواثقة لتتألق كأميرة من أميرات الأساطير، وهالتها الشامخة تعكس أناقة خياراتها وميزة تفاصيل طلّتها.
تصوير | محمد سيف M Seif
منسّقة الإطلالات | جوني متى Jony Matta
مكياج | أحمد أسير Ahmad Asir
شعر | رافي دهام Rafi Daham
عارضة الأزياء | Natacha Khalifeh
موقع التصوير | فندق قصر المير أمين، بيت الدين، لبنان
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فستان من Zuhair Murad
مجوهرات من Mouawad
فستان Eva Lendel من Esposa
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فستان من Georges Hobeika
مجوهرات من Yessayan
فستان من Georges Hobeika
مجوهرات من Yessayan
فستان Eva Lendel من Esposa
مجوهرات من Yessayan
فستان من Azzi and Osta
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