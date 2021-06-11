استوحي من النجمات إطلالات مناسبة للعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - تُفضل كثير من النجمات اعتماد الإطلالات الراقية المُناسبة للعمل؛ لأنها تضفي رونقاً فخماً ومظهراً أنيقاً، وتنوعت تصاميم الإطلالات الكلاسيكية بين البدل الرسمية النسائية والبليزر والسروال، أو الجمبسوت الرسمي.

بالإضافة إلى الألوان الجريئة والزاهية التي تنوعت أشكالها بين الإطلالات، وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالات كلاسيكية للعمل مستوحاة من ذوق النجمات.

فقد جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة إطلالات كلاسيكية مناسبة للعمل؛ لتنتقي منها الأنسب لكِ.

إطلالات كلاسيكية للعمل من وحي النجمات

ديما الأسدي بإطلالة كلاسيكية لافتة

ديما الأسدي بإطلالة كلاسيكية لافتة - الصورة من حسابها على انستغرام

تعشق الفاشينيستا ديما الأسدي الإطلالات العملية ذات الألوان الجريئة، وتتألق دائماً بأفخم الملابس من أشهر الماركات العالمية، وفي هذه الإطلالة اختارت ديما جاكيت مُصمماً باللون الأبيض والمقلّم باللون الأخضر الفاتح وهو صيحة هذا العام، مع ثلاثة أزرار كبيرة من المعدن وجاءت ياقة الجاكيت عريضة وجيوب أمامية صغيرة.

ونسقت معه توب ضيقاً باللون النيود وسروالاً من القماش باللون الأخضر الداكن.

وتُعتبر الحقائب من أهم القطع لدى ديما الأسدي، حيث اختارت حقيبة يد جذابة من الجلد باللون الأخضر الداكن.

ونظارة شمسية ذات عدسات مستطيلة باللون البُني مع إطار عريض باللون الأبيض.

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نادين نسيب نجيم بإطلالة عملية أنيقة

نادين نجيم بإطلالة عملية أنيقة -الصورة من حسابها على انستغرام

تُفضل نادين نجيم الإطلالات الرسمية العملية، وهي تختار دائماً أزياء شبابية تظهر رشاقتها، حيث اعتمدت نادين في هذه الإطلالة قميصاً من القماش باللون الأبيض ذا خطوط مقلّمة وبأكمام طويلة، وجاء القميص بقصّة كلاسيكية أنيقة عند الياقة باللونين الأبيض السادة والأسود، ونسقت نادين معه سروال قماش باللون الأسود.

بالإضافة إلى نظارة نظر بإطار أسود اللون، وساعة يد فاخرة من ماركة بولغري "Bvlgari" مُصممة من الذهب الوردي والسيراميك الأسود اللامع.

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ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية راقية

ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية راقية- الصورة من حسابها على انستغرام

تحب النجمة المصرية ياسمين صبري الإطلالات الراقية خاصةً البدل الرسمية أو القطعتين من القميص والسروال.

واختارت ياسمين في هذه الإطلالة بدلة صيفية كلاسيكية راقية مُصممة من بليزر بدون أكمام مع ٦ أزرار كبيرة مختلفة الشكل من المعدن باللون الذهبي، مع ياقة عريضة بجنب واحد، وجيوب أمامية عند الصدر والخصر باللون الكُحلي ونسقت معه سروالاً بقصّة ذات ثنيات من نفس لون البليزر.

واعتمدت ياسمين صبري مع هذه البدلة حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي، وساعة يد كبيرة لافتة من الذهب الوردي.

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بلقيس بإطلالة ناعمة بجمبسوت

بلقيس الشامي بإطلالة ناعمة بجمبسوت -الصورة من حسابها على انستغرام

من الألوان التي لاحظنا أن النجمة بلقيس تُفضلها هو اللون الأوف وايت والأبيض؛ لذا اعتمدت بلقيس في هذه الإطلالة جمبسوت ناعمة مناسبة لمشاوير العمل؛ حيث صُممت من الكريب باللون الأوف وايت وجاءت الجمبسوت بقصّة كلاسيكية نصفية الأكمام وياقة عريضة مع جيوب أمامية كبيرة، ذي أرجل واسعة من الأسفل، ونسقت بلقيس معه حزاماً كبيراً عريضاً بنفس لون الجمبسوت من ماركة ديور.

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أسيل عمران بإطلالة كلاسيكية أنثوية

أسيل عمران بإطلالة كلاسيكية أنثوية -الصورة من حسابها على انستغرام

ارتدت النجمة أسيل عمران طقماً عملياً باللون الأسود مع بلوزة مُصممة بالكشاكش من حواف البلوزة ومن الأكتاف.

ونسقت أسيل مع هذه البلوزة حزاماً عند الخصر باللون الأسود من ماركة ديور، مع سروال من الكريب باللون الأسود، واختارت مع هذه الإطلالة حذاء بكعب عالٍ باللون الرمادي وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

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