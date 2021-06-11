عبايات خليجية باللون البيج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - إذا كنتِ تحبين اللون البيج بدرجاته المختلفة، فيمكنكِ اعتماده بالكثير من التصميمات الأنيقة للعبايات المميزة؛ حيث لا يمكن للنساء الخليجيات الاستغناء عنه في خزاناتهن، ولأن اللون البيج يُعَدُّ من الصيحات المتربعة على عرش الموضة، فقد جمعنا لكُنَّ عدة أفكار للتصاميم من وحي المشاهير على انستغرام، والتي اخترناها لكِ لإطلالة أنثوية ناعمة، فشاهدن الخيارات.



رؤى الموالي بعبايات صيفية

روى الموالي بعباية بيج يومية - الصورة من حسابها على الانستغرام



تلجأ المؤثرة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، رؤى الموالي، إلى اختيار عباياتها الصيفية بتدرجات اللون البيج؛ لكونه من الألوان الحيادية الرائجة في كل عام، وتميل للإطلالات البسيطة والناعمة بالأسلوب الأنثوي، ومن أبرز الإطلالات تأنقت بعباية عملية باللون البني مصممة بخطوط طولية مع فستان وحجاب وحذاء بدرجات مختلفة من اللون البيج، وأطلَّت بعباية واسعة باللون البيج بتصميم لامع مع فستان بني بخصر ضيق، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون البني، كما ارتدَتْ عباية باللون البيج واسعة بقَصَّة مفتوحة مع فستان أبيض بخصر ضيق، واعتمدت لتكمل مظهرها حقيبة عصرية واكسسوارات اللون البني.

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حوراء الفارسي بعبايات باللون البيج

حوراء الفارسي بعباية باللون البيج -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص المذيعة العمانية، حوراء الفارسي، على ارتداء أبرز تصاميم العبايات بمواكبة خطوط الموضة، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت بعباية باللون البيج بتصميم تراثي مزين بالزهور الذهبية في الأطراف مع فستان أبيض وحجاب ناعم باللون البيج، وتزينت بعباية وفستان وحجاب باللون البيج مصممة بقَصَّة واسعة وناعمة، لخيار يومي مميز يليق بالإطلالات المختلفة.

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فاطمة الأنصاري بعباية البشت

فاطمة الانصاري بعباية البشت -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت مدونة الموضة السعودية، فاطمة الأنصاري، عبايات البشت باللون البيج لخيار يومي لافت وبسيط، ومنه اختارت عباية باللون البيج مطرزة بخطوط مموجة باللون البني مع حجاب بني ناعم، وأكملت مظهرها باكسسوارات من الجلد الأسود، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية باللون البيج بقَصَّة عملية مع حجاب زيتي مطرز بأسلوب تراثي ناعم، لإطلالة عصرية تليق بالمرأة العربية.

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حنان الحكيم بإطلالة المونوكروم

حنان الحكيم باطلالة المونكروم -الصورة من حسابها على الانستغرام





تألقت مدونة الموضة المصرية والإعلامية، حنان الحكيم، بإطلالة مونوكروم اعتمدت فيها على درجات اللون البني؛ حيث تزينت بعباية باللون البيج بقَصَّة واسعة مع فستان مطبع بالبني، مع اكسسوارات اللون الذهبي والبني، لأناقة عصرية لافتة تليق بمختلف المناسبات.

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