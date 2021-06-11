الحزن يزيد من فرص الإصابة.. تعرفي على أعراض وأسباب سرطان الثدي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى أورام الثدي، عن أعراض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، قائلا إن السرطان عبارة عن نمو لبعض الخلايا التي خرجت عن السيطرة، وتبدأ في الظهور، وأهم علامة لظهورها هو وجود كتلة في الثدي أو تحت الإبط أو تغيير في حجم الثدي أو شكله ومظهره أو تغيير في الجلد الموجود على الثدي نفسه، أو حدوث تغير في حلمة الثدي.

وأضاف «شاش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الأعراض السابقة يمكن أن يصاحبها احمرار في شكل الجلد المحيط بالثدي، ناصحا السيدات بعدم القلق حال ظهور أحد هذه الأعراض، والتوجه لطبيب متخصص للكشف، ومعرفة كون هذا العرض طبيعي أم تحتاج لإجراء فحوصات.

ولفت أن سرطان الثدي يظهر خاصة بعد سن الخمسين، ولكن ننصح قبل سن الأربعين أن تجري السيدة الكشف الدوري، كما يجري الكشف في سن العشرين مرة كل شهر بعد انتهاء الدورة الشهرية للسيدة، أو بعد سن الثلاثين تزور الطبيب المتخصص لإجراء كشف إكلينيكي مرة كل سنة.

وعن تأثير الحزن أو الحالة النفسية وهل يعرض المرأة لسرطان الثدي، قال إنه لا يوجد أسباب للإصابة بسرطان الثدي، ولكن عوامل خطر، فهناك بعض الخلايا التي خرجت عن مسارها وحدث لها خلل.

ولفت أن التوازن النفسي مهم للصحة النفسية والمناعية للسيدات، وبالتالي الاختلال الذي قد يحدث يمكن أن يزيد فرص الإصابة بالسرطان، ناصحا السيدات بتحسين الحالة النفسية والمزاجية لهن، ومؤكدا أنه لا يوجد سبب مباشر للإصابة بسرطان الثدي.