الامارات | روبرت دي نيرو يكشف كيف أخد توم هانكس دوره في فيلم Big

شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو يكشف كيف أخد توم هانكس دوره في فيلم Big والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الممثل العالمى روبرت دي نيرو ذكريات واحد من أهم الأفلام التي لم يقم بها خلال مسيرته حين أسند الدور بدلاً منه إلى الممثل توم هانكس، وذلك خلال مقابلته في برنامج The Tonight Show مع المذيع جيمي فالون، حيث تناقلت تصريحاته مواقع عالمية مثل الديلى ميل.

وكشف روبرت دي نيرو في الحوار أنه كان المرشح الأول لأداء دور البطولة في فيلم عام 1988 Big إلا أنه انسحب فيما بعد واعتذر عن أداء الدور بسبب تعارض المواعيد مع دور آخر ليمهد الطريق لتوم هانكس ليكسب جماهيرية أكبر مع نجاح الفيلم.

من ناحية أخرى سبق وتحدث الممثل روبرت دى نيرو نهاية الشهر الماضي حول إصابته الأخيرة الذى تعرض لها في ساقه، بالتزامن مع تصويره دوره بفيلم Killers of the Flower Moon فى أوكلاهوما، وذلك خلال حديثه أون لاين لـ IndieWire .

واعترف الممثل البالغ من العمر 77 عامًا بأن شعوره بالألم كان قاسيا، وذلك عندما أصيب بتمزق في إحدى عضلات الساق، واصفًا ما حصل بأنه حادث بسيط ولكنه مدمر أثناء وجوده في أوكلاهوما للتصوير.

واسترجع دى نيرو واقعة الإصابة مؤكدًا ان الحادث كان غير متوقع بالنسبة لأى شخص، قائلاً :"كانت مجرد خطوة بسيطة فوق شيء وقد زلت قدمي، شعرت لأشهر بألم مؤلم، الأمر الذى يعود إلى السن، فتلك الأمور لم تكن لتحصل قبل سنوات من العمر، لكن هذا يحدث، خاصة عندما تكبر، عليك أن تكون مستعدًا لأشياء غير متوقعة".

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