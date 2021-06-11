لماذا تناول القهوة يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يستطيع معظمنا مواجهة اليوم دون تناول قهوة الصباح، ولكن إذا كنت تشعر بأن فنجان القهوة يجعلك ترغب في أخذ قيلولة، فأنت لست وحدك، ويلاحظ الكثير من الأشخاص هذا الأمر أيضا، لأسباب نوردها لكم وفقا لـ"برايت سايد".

1- لا يؤثر الكافيين على نومك:

فنجان قهوة في وقت متأخر من الليل لن يؤثر على نومك، حيث توصلت مجموعة من الباحثين إلى استنتاج أن تناول القهوة في غضون 4 ساعات من وقت النوم لن يجعلك مستيقظًا في الليل، كما راقبوا 785 متطوعًا لمدة أسبوع تقريبًا كانت النتائج أن الكافيين لم يزعج نومهم.

2- قد تستيقظ وأنت تشعر بمزيد من النشاط:

قد يؤدي تناول فنجان من القهوة قبل أخذ قيلولة إلى زيادة مستويات الطاقة لديك، وعندما تشعر بالنعاس، ينتج جسمك مادة الأدينوزين، وهي مادة كيميائية تعزز النوم، كما أن الكافيين يمنع الأدينوزين من تلقي الدماغ، هذا هو السبب في أن تناول القهوة قبل الغفوة قد يساعدك على الاستيقاظ وأنت تشعر بالانتعاش والحيوية.

3- يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب:

هل شعرت يومًا أنك بحاجة للذهاب إلى الحمام بعد تناول القهوة؟ يحدث هذا لأن الكافيين بمثابة مدر للبول، وبعبارة أخرى، من المحتمل أن تقوم بزيارات متكررة إلى الحمام وعندما يفقد جسمك السوائل، يتسبب ذلك في حدوث الجفاف، والذي بدوره يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والنعاس.

4- يخفض مستويات السكر في الدم:

إذا كنت تحب قهوتك المحلاة بالكثير من السكر والكريمة المخفوقة، فقد تتعرض لانخفاض السكر بعد وقت قصير من تناولها، وعندما يبتلع جسمك لسكريات المصنعة، تبدأ مستويات الجلوكوز في الدم في الانخفاض، ونتيجة لذلك، قد تشعر بنقص الطاقة والتعب.

5- العفن في القهوة قد يسبب التعب:

عندما تتناول فنجان من القهوة، فمن المحتمل أنك تتناول مشروبًا متعفنًا جدًا، وأظهرت الدراسات أن معظم حبوب القهوة ملوثة بالعفن، وأن السموم الموجودة فيها يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس والتعب.

6- قد يترجم جسدك التوتر إلى نعاس:

هل سبق لك أن لاحظت أن كوب من القهوة الخاص بك يمكن أن يسبب لك التوتر؟ وذلك لأن تناول القهوة يضاعف مستويات هرمونات التوتر في جسمك، حتى لو كنت تتناول نفس الكمية كل يوم وبعد انتهاء الاستجابة الأولية للتوتر، قد ترغب في النوم لمعالجة التجربة، حيث أن النعاس والتعب من الطرق الطبيعية لجسمك للتفاعل مع التوتر.