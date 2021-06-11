9 عادات تهدد الفتاة بابتعاد خطيبها عنها.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

على الرغم من أن بعض الرجال يقيّمون الفتاة التي يتقدمون لها لأول مرة من خلال مظهرها، إلا أن سلوكها هو الذي يلعب دورًا أكبر بكثير على المدى الطويل.

وسنعرض لكم 9 عادات لدى الفتيات يمكن أن تجعل الرجل يبتعد عنك بسببها فتجنبيها، وذلك وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1- الأكل من طبقه:

قد تزعجه الرغبة في تجربة تناول الطعام منه لعدة أسباب، بالنسبة للأشخاص الذين يتعرفون على بعضهم في البداية، يمكن أن يكون شخصًا متملكًا، أو ربما تجعله كمية الطعام الأقل في طبقه يشعر بالجوع، ما يسبب له الإزعاج.

2- ترتيب نظامه:

لا تحاولين أن تتدخلين في ترتيب نظامه فعادة لا يحب الرجل ذلك فهو يجب أن يكون كل شيء في مكانه، فكل ما تعتقده المرأة أنه فوضى هو نظام بالنسبة له.

3- الخروج في كل وقت:

على الرغم من حقيقة أن بعض الرجال يحبون النساء اللواتي يعرفن كيفية الاحتفال، إلا أن الحب المفرط للحفلات والمغامرات والنزول في أي وقت، قد لا يتقبله شخص لديه نوايا جادة تجاهك.

4- النميمة:

إن الرغبة المستمرة في النميمة حول كيف يبدو الآخرون وما يحدث في حياتهم العاطفية أمر مزعج، كما أنه يجعل شريك حياتك يتساءل عما إذا كنت تتحدث عنه خلف ظهره، ويشعر بالقلق تجاهك.

5- ارتداء ملابس غير لائقة:

لا تبالغين في مظهرك وأنتِ معه، ظنا منك أن هذا سيجعله يعجب بكي أكثر، ولكن على الأرجح لن يتم تقدير ذلك عنده وسيشعر بعدم الراحة معك.

6- البكاء بلا سبب:

دموع النساء على رأس قائمة مخاوف الرجال، عادة لا يعرفون ماذا يفعلون، خاصة إذا لم يكن هناك سبب واضح للبكاء، إذا أصبح هذا السلوك منهجيًا، فسوف يسبب مع مرور الوقت غضب عنده وليس تعاطفًا، إذا استخدمت الدموع في محاولة للفوز بالجدال، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تقويض ثقته، والانفصال.

7- أخذ ساعات للاستعداد:

إذا كنت تأخذ وقتًا طويلاً للاستعداد لأنك تقومين بفرد شعرك، فسيبدأ الرجال في التشكيك في الالتزام بالمواعيد والمسؤوليات عندك، من المحتمل منك أنه لن يلاحظ تسريحة شعرك الجديدة إذا اضطر إلى الانتظار لساعات.

8- طرح الأسئلة الكثيرة:

إنه أمر صعب دائمًا عندما تسأل المرأة عما إذا كانت تبدو جميلة أو سمينة أو كبيرة في السن، عادة ما يضعون الرجال في الزاوية لا يحبونها، يكون لمثل هذه الأسئلة إجابة واحدة صحيحة عندهم دائماً.

9- تدخلين أصدقائك وأهلك في حل مشاكلكم:

عند محاولة حل خلاف باستخدام آراء أصدقائك أو والديك، عادة ما تفقد النساء سلطتهن وتترك الرجال يشعرون بخيبة أمل، مما يجعله يكون غير سعيد في علاقته معك، وسيشعر دائما أنك لا تحافظين على أسراره، لذلك يجب أن تبقى مشاكلك الشخصية بينكما.