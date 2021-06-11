8 أشياء من الأفضل ألا تفعلها أثناء انقطاع التيار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن تصبح الأمور مخيفة عندما ينقطع الكهرباء على نحو مفاجئ في المنزل، ولكن من المهم أن تعرف ما يجب فعله لحماية نفسك وأحبائك، لذا يجب أن تكون حذرًا لأن الكثير من الأشياء الخاطئة يقوم بها الأشخاص أثناء انقطاع التيار، ويعتقدون أنها تساعدهم في هذا الموقف.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالية، أهم الأشياء التي يجب تجنب فعلها عندما تنقطع الكهرباء عن منزلك، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

- إشعال الشموع:

أثناء انقطاع التيار الكهربائي، خاصةً في الليل، قد يكون أول رد فعل لدى معظم الأشخاص، هو إشعال بعض الشموع، ومع ذلك، يمكن للشموع أن تنقلب بسهولة، ما يسبب مشاكل أكبر، لذا من الأفضل استخدام الفوانيس الكهربائية ذات البطاريات، التي يمكن أن توفر في كثير من الأحيان ضوءًا أفضل من الشموع.

- استهلاك بطارية الهاتف:

نظرًا لأن التليفزيون والكمبيوتر لديك خارج الخدمة حاليًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فمن المحتمل أن يبدو اللعب على الهاتف من أفضل الأمور للتسلية، ولكن من المهم الحفاظ على بطارية هاتفك لأطول فترة ممكنة، حتى يكون متاح للاستخدام في حالة الطوارئ.

- تجاهل الأجهزة الإلكترونية:

إذا علمت مسبقاً أن التيار الكهربائي سينقطع في المنطقة التي تسكن بها، فيجب عليك فصل الأجهزة الكهربائية قبل موعد الانقطاع، وذلك لأن عودة التيار الكهربائي بشكل مفاجئ قد تؤدي إلى إتلافها، ومع ذلك، يفضل أن تحتفظ بمصباح واحد على الأقل موصلاً بالتيار الكهربائي، لكى يخبرك عندما تعود الطاقة مرة أخرى.

- فتح الثلاجة:

يمكن للثلاجة الاحتفاظ بالطعام آمنًا وباردًا لمدة 4 ساعات تقريبًا، حتى وإن كان التيار الكهربائي منقطع، وذلك تجنبا لتسرب الهواء البارد، ما قد يعزز من فساد الطعام بشكل أسرع، لذا من المهم إبقاء الطعام مغلقًا في الثلاجة لأطول فترة ممكنة، لذا تجنب إغراء التحقق من ذلك.

- إفراغ الفريزر:

يميل بعض الأشخاص إلى إفراغ الفريزر عند انقطاع الكهرباء، لعدم وجود للحفاظ على الأطعمة باردة، ولكن لا تنس أن الطعام المجمد يمكن أن يكون بدوره بمثابة جدار عازل يساهم في الحفاظ على المنتجات الأخرى باردة لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى أن الفريزر الممتلئ كلياً يمكنه تحمل انقطاع الكهرباء لفترة أطول بكثير من الفريزر الفارغ.

- إهدار المياه:

تعد مياه الشرب النقية من أهم الأشياء التي ستحتاجها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، حيث يجب أن يحصل كل فرد في المنزل على 4 لتر من المياه النظيفة، وكذلك الاحتفاظ بكمية كافية من الماء للحيوانات الأليفة، لذلك من الأفضل عندما تعلم بأن التيار الكهربائي على وشك الانقطاع، أن تسارع إلى تخزين زجاجات المياه النظيفة، لأن مضخات المياه تعمل هي الأخرى بالكهرباء، ومن الوارد أن تتوقف هي الأخرى عن العمل، إن صادف تواجدها بمنطقة طال انقطاع التيار الكهربائي.

- الاعتماد على المصابيح اليدوية القديمة:

كن حذرًا عند استخدام المصابيح الكهربائية القديمة التي تجدها في جميع أنحاء المنزل، بصرف النظر عن المشكلة الواضحة المتمثلة في انخفاض كفاءتها، فإن المصابيح الكهربائية القديمة قد تخاطر بتسريب الحمض الذي يمكن أن يصبح خطيرًا في جميع أنحاء المنزل، فمن الأفضل أن يكون لديك مصابيح يدوية قابلة لإعادة الشحن، بدلاً من وضع كل ثقتك في الأنواع القديمة.

- الاحتفاظ بمولد احتياطي داخل المنزل:

يفكر بعض الأشخاص في المستقبل، فيوفرون في منازلهم مولد طاقة احتياطياً لاستعماله في حالات انقطاع الكهرباء، لكن من المهم جيداً أن تعرف كيفية استخدامه، حيث تطلق المولدات غاز أول أكسيد الكربون، لذا يجب الاحتفاظ بها في الهواء الطلق خارج المنزل، حيث من الخطير جدًا أيضًا توصيل مولد محمول باللوحة الرئيسية في منزلك أو أي منفذ يشغل أجهزة التجفيف، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى توليد جهد عالٍ للطاقة، ويتسبب في صدمات كهربائية قاتلة.