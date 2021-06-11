ماذا يحدث لجسمك عند تناول فيتامين سي كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد فيتامين سي مهمًا لجسم الإنسان لما له من فوائد كثيرة، فهو موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ويضاف إلى أخرى، كما أنه يتوفر أيضًا كمكمل غذائي، والبعض ليس لديه دراية بتأثيره على الجسم حال تناوله بشكل يومي، وهو ما أشار له موقع eatthis.

وفقًا لدارين مارينيس، طبيب الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي في فيلادلفيا، فإن الفيتامين ضروري لكل نظام غذائي - ومعرفة ما يفعله تناول فيتامين سي يوميًا لجسمك أمر مهم، مشيرًا إلى أن فيتامين سي موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ولا يتم تصنيعه من قبل الجسم .

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين سي الفواكه الحمضية والفلفل وبراعم بروكسل والطماطم والشمام والبطاطس والفراولة والسبانخ، ومع ذلك، يفضل بعض الناس تناوله في شكل مكمل.

- يساعد جسمك على الشفاء

تقول مارينيس إن فيتامين سي مكون أساسي للنسيج الضام ويلعب دورًا في التئام الجروح، كما أنه مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع تلف الخلايا، لافتة إلى أنه يمكن أن يساعد في منع المشكلات الصحية حيث يلعب الإجهاد التأكسدي دورًا.

-يعزز إنتاج الكولاجين

توضح مارينيس أيضًا أن فيتامين سي ضروري للتخليق الحيوي للكولاجين، منوهة إلى أنه هذا هو السبب في أنه عنصر أساسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

-يساعد في منع السرطان

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، هناك وفرة من الأبحاث التي تدعم أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان، وكشفوا أن معظم دراسات التحكم في الحالات قد وجدت علاقة عكسية بين تناول فيتامين سي الغذائي وسرطانات الرئة والثدي والقولون أو المستقيم والمعدة وتجويف الفم والحنجرة أو البلعوم والمريء.

-يساعد على تحسين صحة القلب

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فوجدت واحدة من أكبر الدراسات، التي شملت أكثر من 85000 امرأة ، أن تناول فيتامين ج في كل من النظام الغذائي والتكميلي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، كما وجد آخرون أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

-يساعد في منع فقدان البصر

تقدم المعاهد الوطنية للصحة أيضًا أدلة دامغة على أن فيتامين ج قد يساعد في منع وحتى علاج الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبطين بالعمر، وهما السببان الرئيسيان لفقدان البصر لدى كبار السن.

-يمنع الاسقربوط

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة والدكتورة مارينيس، يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين سي إلى الإسقربوط، ويشرح قائلاً: "هذا نادر جدًا في البلدان المتقدمة"، ويمكن أن تظهر علامات الاسقربوط في غضون شهر من نقص فيتامين سي.

تشمل الأعراض الأولية التعب والتوعك والتهاب الصالات الرياضية، ومع ذلك، يمكن أن تتفاقم الحالة لتشمل الاكتئاب ونزيف اللثة وترخي الأسنان وفقدانها. إذا تركت دون علاج فقد تكون قاتلة.

-يساعد على علاج نزلات البرد

يُعتقد عمومًا أن فيتامين سي مقوي للمناعة، ومع ذلك، تشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أنها قد لا تكون فعالة في الوقاية من نزلات البرد كما تعتقد.

تقول الدكتورة مارينيس إن فيتامين ج يمكن أن يساعد في تقصير مدة نزلات البرد، توضح المعاهد الوطنية للصحة أن "مكملات فيتامين ج قد تقصر من مدة نزلات البرد وتقلل من حدة الأعراض لدى عامة السكان" ربما بسبب التأثير المضاد للهيستامين لجرعة عالية من فيتامين ج ".

-إزعاج المعدة

في حين أن فيتامين سي له سمية منخفضة، وبالتالي لا يسبب آثارًا ضارة خطيرة عند تناول كميات كبيرة منه، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي - بما في ذلك الإسهال والغثيان وتشنجات البطن.

هناك بعض الأدلة المتضاربة على أن الكميات الكبيرة من فيتامين ج يمكن أن تزيد من أكسالات البول وإفراز حمض البوليك مما قد يساهم في تكوين حصوات الكلى.