لاختيار الملابس المناسبة.. تعرف على معاني الألوان في عالم الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل تعرف أن لكل لون من ألوان الملابس معنى في عالم الموضة؟.. اختيار ملابسك في الحياة اليومية تساعدك على إيصال رسائل محددة خفية من خلال اللون، وتترك في النفس انطباعاً واضحاً.

أورد موقع "برايت سايد" قائمة ببعض الألوان الأكثر انتشاراً بين الناس وأبرز معانيها، وما عليك سوى أن تتابع القراءة إلى النهاية، إذا كنت تملك رغبة في العثور على الزي المثالي لأي مناسبة خاصة أنت مقبل عليها.

أزرق ـ هدوء

اللون الأزرق ذو تأثير مهدئ، فحسب مستشارين خبراء في عالم الموضة، فإن هذا اللون هو الذي يوصى به في مقابلات التوظيف، لأنه يرمز إلى الولاء.

أصفر - إبداع

من ناحية تأثيره النفسي، يعتبر من أقوى الألوان، وهو مرتبط بالعواطف والإبداع والتقدير العالي للذات، كما يقترن بالإثارة والتحفيز والمزاج المرح.

زهري - بـراءة

في درجاته الغامقة، يمكن أن يلهم المشاعر ويربطها بالمرح والإثارة، بينما يكون أكثر ارتباطاً بالاسترخاء وحتى التعبير عن نقص الطاقة إذا كان بدرجة فاتحة.

وعلى العموم، عادة ما يتم تصنيفه في خانة الألوان الأنثوية، ويوصى بعدم الإفراط في استعماله خاصة في المواقف المتعلقة بالأعمال الجدية.

ومن المعاني الرئيسية التي يبوح بها اللون الزهري، نذكر البراءة والمحبة والتفاني والكرم.

أبيض - نـقـاء

يعتبر اللون الأبيض في عرف العديد من بلدان العالم، لون الكمال، ويقترن في أذهان الناس بالعديد من الدلالات والمعاني الإيجابية، من أهمها على الإطلاق: النور والنضارة والطهارة والهدوء والنقاء والخير والبراءة.

أخضر - انتعـاش

هو اللون الذي يرتبط بالطبيعة بسهولة تامة، كما أنه يعتبر لوناً مهدئاً من الناحية العاطفية ويضفي شعوراً بالانتعاش والانسجام والتوازن.

أحمـر - شغف وحيوية

لا يرتبط اللون الأحمر بالعاطفة والحب فقط، ولكن أيضاً بالخطر والعدوانية والكراهية، أما من حيث ارتباطه بالملابس والأزياء، فهو لون يولد مشاعر الانفتاح والقوة والحيوية.

وردي داكن (فوشي) - مـرح

اللون الوردي الداكن أو الفوشي لون جريء يعبر عن الطاقة والحيوية والمرح، كما أنه يرتبط كثيراً بالعالم الفني. كقاعدة عامة، يمكن استخدامه في الأنشطة التي تتطلب طاقة إضافية، مثل الركض في الهواء الطلق والتمارين البدنية داخل صالات الألعاب الرياضية.

بنفسجي - فـخامة

لطالما نظر الناس إلى اللون البنفسجي باعتباره لوناً ملكياً يرمز إلى الفخامة والثروة والتعالي. ولفترة طويلة، كان يصعب الحصول على ملابس من هذا اللون، حيث ظل استخدامه مقتصراً على لباس الأغنياء وأصحاب الجاه والامتيازات الكبرى في المجتمع.

برتقالي - استقلالية

ترتبط طبيعة اللون البرتقالي بالاستقلالية والتنظيم والتحفيز الذاتي، كما يمكن أن يشير أيضاً إلى قوة الإرادة والقدرة على المنافسة والتحدي.

بـنـّـي - ثـبـات

هذا اللون يمكن العثور عليه بسهولة في الطبيعة، وهو ينقل إلينا معاني المصداقية والاستقرار. كما أن اللون البني ممتاز لتوصيل معلومات جديدة أو معقدة، حيث يقال إنه يخلق أجواء محايدة أثناء الحوارات والناقشات.

رمادي - حـيـاد

يرمز اللون الرمادي إلى الأناقة والحياد بالأساس. وهو ثاني أكثر الألوان شيوعاً أثناء مقابلات التوظيف (بعد اللون الأزرق). ومن بين دلالاته الأخرى، يعتقد أنه يشير إلى السلطة، لكن بطريقة أقل تحكماً من الأسود.

أسـود - أنـاقـة

يظل الأسود دائماً موضع تقدير من قبل كل من المصممين والشباب، كما أنه يرتبط في العادة بالتناغم والأناقة، كما أنه يشير إلى القوة لكنه قد ينقل إحساساً بالعنف أو الانغلاق في بعض الأحيان.

ومن الجيد أن نأخذ هذه المعاني كلها بعين الاعتبار عند الذهاب إلى مقابلة عمل، للتأكد من أننا ننقل الرسالة الصحيحة إلى المشغلين.