بعد نصيحة سمية الخشاب للطلبة.. 15 فائدة للرقص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حاولت الفنانة سمية الخشاب، تخفيف من حدة توتر الطلاب الذين يقضون موسم الامتحانات حاليا، خاصة في الجامعات، وقالت إنها تشعر بهم، كما قدمت نصيحة للطلبة في جميع الصفوف الدراسية، حيث قالت سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» موجهة حديثها للطلاب: «حبايبي أنا عارفة انكم بتمتحنوا دلوقتي قلبي معاكم وأول ما تبقوا stressed قوموا ارقصوا»، وفي هذا الصدد يقدم موقع «هن»، فوائد الرقص بشكل عام بحسب ما نشر موقع everyday health.

فوائد الرقص

الرقص الشرقي يساعد في القضاء على مشكلة الشعور بالتعب المستمر.

يساهم الرقص في التخلص من مشكلة الصداع المستمر.

يساعد الرقص على زيادة التركيز.

من فوائد الرقص تنشيط الذاكرة.

يعزز الرقص من صحة الجهاز العصبي، ويحميه من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والخرف.

الرقص الشرقي يساعد فى تسهيل عملية الولادة الطبيعية كونه يساعد في توسيع الحوض وهو ما يسمح بالولادة الطبيعية.

الرقص الشرقي خلال فترة الحمل يساعد في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يساعد الرقص في منح الجنين الصحة وحمياته من التعرض للكثير من المشكلات الصحية.

يساعد الرقص في الحفاظ على وزن الجنين داخل الرحم وكذلك وزن الأم.

يساعد الرقص على فقدان الوزن والتخلص من السمنة وتراكم الدهون.

يحسن الرقص أيضًا مرونة الجسم ويحميه من الالتهابات وألم المفاصل ويقوي العضلات.

الرقص كل يوم له تأثير واضح على تحسين أداء وظائف المخ.

الرقص يحسن القدرة على التعلم والاحتفاظ بأي معلومات.

يجعل الرقص ممارسيه قادرين على معالجة أي مواقف جديدة بشكل أكثر منطقية.

تمايل الجسم وتحريكه على النبضات وإيقاع النغمات، قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويمكن أن يحافظ على قدرة الإنسان الحركية والمعرفية والإدراكية في سن الشيخوخة.