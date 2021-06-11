قبل الشهرة.. علي غزلان يعلم البنات الزغاريد بالخطوات «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي »فيس بوك»، مقطع فيديو قديم، يعود لليوتيوبر الشهير، والطبيب علي غزلان، أثار موجة واسعة من السخرية عقب انتشاره.

وأظهر المقطع المتداول، اليوتيوبر علي غزلان، وهو في سن صغير عما يبدو عليه الآن، ويقوم بتعليم الفتيات «الزغاريد» بالخطوات، وعلى الفور بات المقطع ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرين من المقطع، ومن المحتوى الذي كان يقدمه قديمًا.

تعليقات الرواد على المقطع

وعلق الرواد على المقطع المتداول، مدونين: «هو في ايه ده انا مبعرفش ازغرط»، و«هو دا علي غزلان، يا نهار»، و«دا أيام الكحرتة».

مقطع فيديو لخطيبة علي غزلان يعرضها للهجوم

وتعرضت فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، خطيبة البلوجر علي غزلان، منذ أيام، لحالة من الهجوم الكبيرة، عقب نشرها مقاطع مصورة عبر خاصية «ستوري»، وهي تمزح مع خطيبها، خلال وجودهما في دبي.

وظهرت فرح شعبان وهي في نوبة ضحك وتتحدث في نفس الوقت، ما أثر على مخارج الحروف، قائلة: «أنا مجنونة وعاوزة الناس تشوف إني مجنونة».

ثم عاد «غزلان» بمقطع فيديو جديد من منزلها، عرضها للهجوم أيضًا من قِبل المتابعين.