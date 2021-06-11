سطح العمل في المطبخ.. متى يحتاج إلى تعقيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال منتدى الغسل إن سطح العمل في المطبخ غالبا ما يكفي تنظيفه بالماء والصابون، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يتطلب الأمر تعقيمه.

وأوضح المنتدى الألماني أن هذه الحالات هي: تجهيز اللحم النيء والبيض أو إذابة لحوم الطيور المتجمدة؛ حيث يرتفع في هذه الحالات خطر العدوى ببكتيريا السالمونيلا، التي قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى الإصابة بتعفن الدم. وهنا يجب تعقيم سطح العمل مع مراعاة شطفه جيدا بماء صاف.

وبشكل عام من الأفضل استخدام لوح تقطيع عند تجهيز هذه النوعية من الأطعمة؛ حيث يسهل تنظيف اللوح بعد الاستخدام، وذلك بوضعه في غسالة الصحون مثلا.

جدير بالذكر أن أعراض الإصابة بعدوى السالمونيلا تتمثل في الإسهال المفاجيء وآلام البطن والغثيان والقيء والحمى والصداع. ويجب الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.