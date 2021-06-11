كيف تحصل على إضاءة جيدة لمكتبك المنزلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد الضوء الجيد واحدا من أهم العوامل المساعدة في بيئة العمل؛ حيث إنه يعمل على زيادة التركيز من ناحية وحماية العين من الإجهاد من ناحية أخرى.

مكان جيد للمكتب

ينصح أندرياس فوجتيسياك، من هيئة السلامة والصحة المهنية الألمانية، باختيار مكان مناسب داخل الغرفة للمكتب، بحيث يكون في وضع عمودي قدر المستطاع مع النافذة؛ حيث يسبب الضوء القادم من الجانب إبهارا أقل من الضوء القادم من الأمام.

ويتعين أيضا مراعاة اتجاه سقوط الضوء، على سبيل المثال ينبغي لمن يستخدمون اليد اليمنى أن يكون ضوء النهار ناحية الكتف اليسرى والعكس صحيح لمن يكتبون باليد اليسرى؛ حيث يمنع هذا من أن تشكل اليد، التي تكتب، حاجزا وجسما يلقي بالظل على المكتب.

ضبط شدة الإضاءة

أوضح فوجتيسياك أن شدة الضوء النهاري تتراوح بين 1000 و2000 لكس (وحدة شدة الضوء في نظام الوحدات الدولي). وللمقارنة يلزم ألا تقل شدة الضوء على سطح المكتب عن 500 لكس. ويتعين الوضع في الاعتبار أن الأشخاص الأكبر سنا يحتاجون لإضاءة أعلى من الأصغر سنا.

الضوء الصناعي

غالبا ما لا يكون ضوء النهار كافيا لإنارة مكان العمل، على الأقل طول اليوم. لذا تعتبر المصابيح البيضاء في ضوء النهار إضافة جيدة؛ فهي الأكثر سطوعا، وبالتالي فهي الأكثر ملاءمة. وتصل درجة حرارة لونها إلى 6000 كلفن.

وأشار بيتر شيك من هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إلى أنه كلما كان اللون أكثر برودة، زادت المكونات الزرقاء باللون، وهو ما يساعد على النشاط في الصباح والاستيقاظ في المساء.

مكان المصباح

وبالنسبة لمكان المصباح ينصح فوجتيسياك بأن تكون الإضاءة في الأعلى ولا تكون في مجال الرؤية بمسافة أعلى من الرأس، بحيث لا تتسبب في الإبهار. ويوصي شيك بتوصيل أنبوب LED 2000 إلى 2500 لومن أعلى الشاشة لمنع الانعكاسات. ويشير اللومن إلى مقدار التدفق الضوئي الذي يوفره المصباح. وكلما زاد الرقم، كانت الإضاءة أشد سطوعا.

ويوصى لمن يقومون بمحادثات الفيديو بتثبيت ضوء إضافي في المقدمة فوق الشاشة لإضاءة الوجه بشكل متساو. ولزيادة التباين، يمكن أيضا وضع مصدر ضوء خلف الشاشة.

مصدر الضوء المناسب لعرض اللون

إذا كان "مؤشر التجسيد اللوني" مهما لبعض المهام، ينبغي اختيار مصدر ضوء بقيمة Ra بين 90 و 95 أو أعلى. وعادة ما تحقق مصابيح LED الجيدة قيمة 98. جدير بالذكر أن ضوء النهار له مؤشر تجسيد لوني 100 - يتم اختصاره إلى قيمة CRI أو Ra. وفي حالة مصادر الضوء الصناعي لمناطق المعيشة، تكون هذه القيمة 80 على الأقل.

وتقترب مصابيح الهالوجين من قيمة ضوء النهار البالغة 100، لكن ينصح باستخدامها لفترة قصيرة فقط؛ لأن مصابيح الهالوجين ترتفع درجة حرارتها مقارنة بمصابيح LED وتستمر لفترة أقصر - حوالي 1000 إلى 2000 ساعة فقط، بينما يدوم مصباح LED حوالي 15000 ساعة.

المنطقة المجاورة لمكان العمل

من حيث المبدأ يجب أن يتم الجمع بين الإضاءة غير المباشرة للغرفة والإضاءة المباشرة في مكان العمل. ويفضل الأضواء القابلة للتعتيم. ويجب أن يصل الضوء في المنطقة المجاورة مباشرة لمكان العمل إلى 300 لكس، كما أن الإضاءة المحيطة أو الإضاءة الأساسية مهمة، تفاديا لإرهاق العينين لتبديل النظر بين مكان عمل مشرق وبيئة مظلمة.