ما أسباب تورم الجفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن تورم الجفن المعروف أيضا باسم "وذمة الجفن" له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح المركز الألماني أن الأسباب البسيطة لتورم الجفن تتمثل في قلة النوم والإكثار من الملح والكافيين والتهاب ملتحمة العين والحساسية (حبوب اللقاح وشعر الحيوانات وعث الغبار المنزلي) أو دخول جسم غريب في العين أو جفاف العين بسبب الجلوس طويلا أمام شاشة الحاسوب.

كما قد يشير تورم الجفن إلى الإصابة بمرض خطير كارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب ومشاكل الكلى ومشاكل الغدة الدرقية.

وغالبا ما يكون تورم الجفن مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحكة والألم والحرقان وزيادة إفراز الدموع والاحمرار.

ويتحدد علاج وذمة الجفن بناء على السبب، الذي يتم تشخيصه. وغالبا ما يشمل علاج الأسباب البسيطة القطرات والمراهم، التي تعمل على تثبيط الالتهابات وإزالة التورم، مع إمكانية استعمال الكمادات الباردة. وبالنسبة للأسباب المرضية الأخرى، فإن الأمر يتطلب علاج المرض الأساسي.