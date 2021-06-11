6 نصائح لتقوية العلاقة بين الزوج المغترب وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إليك بعض النصائح لتقوية العلاقة بين الزوج المغترب وزوجته التي لا يعيش معها (سواء كان يعمل في العاصمة ومنزله في محافظة أخرى أو يتواجد في دولة أخرى)، كما ذكر موقع " برايت سايد".

1- لا تعتمد فقط على التكنولوجيا:

على الرغم من أن مكالمات الإنترنت ومكالمات الفيديو رائعة في سد الفجوة بينك وبين الآخرين المهمين، إلا أنها لا تكفي لأن البشر يحتاجون إلى شيء مادي.

كما لا تقلل من أهمية إهداء شريكك شيء ملموس يمكن أن يذكره بك على الفور، قد يكون عطرًا ترتديه دائمًا، أو قميصًا ترتديه يعشقه شريكك، أو أي شيء مميز لكليكما.

وخلال الأوقات العصيبة التي تقضيها طويلًا لتكون معًا، ستجعلك هذه العناصر ذات المعنى الخاص أو القيمة العاطفية تشعر بتحسن.

2- التركيز على جودة الاتصال، وليس الكمية:

التواصل مهم للتواصل مع بعضنا البعض، لذا يجب أن يتحدث كلاكما لأنك تريد ذلك، وليس لأنك تشعر أنه يجب عليك ذلك.

3- عِش حياتك بالكامل، لا تؤجلها:

بدلاً من انتظار عودة الحبيب بجانبك، سيكون من الأفضل لك قبول المسافة وتوجيه طاقتك نحو الأشياء التي يمكنك التحكم فيها، وإذا لم تستمتع بحياتك في غيابهم، فقد ينتهي بك الأمر بالاستياء منهم إذا لم تنجح الأمور، لذا من الصحي أن تتمتع ببعض الاستقلالية وقد يكون أداء الشركاء الذين ينطلقون مع أصدقائهم وعائلاتهم أو يركزون على حياتهم المهنية أفضل من الأزواج الذين يعتمدون بشدة على بعضهم البعض.

4- تذكر أن شريكك ليس مثاليًا:

من الأسهل جعل شريكك مثاليًا عندما يكون هناك تفاعل محدود وتواصل أقل وجهاً لوجه، وعندما يحدث ذلك، بمجرد لم شملكما، فمن المحتمل أن تشعر بخيبة أمل من مدى عيوب شريكك في الواقع، وينفصل بعض الأزواج في علاقات بعيدة المدى بعد لم شملهم لأنهم يعتقدون أن شركائهم مثاليين زيادة عن اللزوم، ولتجنب ذلك، من المستحسن أن تضع في اعتبارك أن شريكك هو مجرد إنسان به عيوب.

5- انظر واستفد من فوائد العيش منفصلاً:

لا يجب أن يُنظر إلى الابتعاد عن بعضنا البعض على أنه شيء سيء، ولكن إعادة تشكيل عقلك للنظر في فوائد العيش بعيدًا يمكن أن يجعل العلاقة طويلة المدى تحمل ثقة ورضاء، ويمكنك الاستفادة من الوقت الذي تقضيه بعيدا عن شريكك للقيام بالأنشطة التي لا يهتم بها شريكك.

6- ضع بعض القواعد الأساسية وكن صادقًا مع بعضكما البعض:

يجب أن يضع الأزواج توقعات ونوايا واضحة حتى لا يكون هناك الكثير من سوء الفهم، ومع ذلك، يجب ألا تكون القواعد شيئًا مكتوبًا كقائمة بما يجب فعله وما لا يجب فعله، وبدلاً من ذلك، يجب عليك مناقشة قيمك وتجنب المواقف الخطرة، مثل وجود شخص آخر في مكانك عندما لا يكون شريكك في الجوار، وسيساعد التواصل الصادق علاقتكما على النجاح في محاربة الصعاب.