نيللي كريم بصحبة محمد صلاح: نحن نحبك «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة، بصحبة لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح.

وظهر الثنائي بملابس كاجوال، دون الإشارة لمكان التقاط الصور، مُعلقة: «نحن نحبك يا صلاح»، وتفاعل العديد مع الصورة التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب.

سبب غياب زوجة محمد صلاح وبناته عن إجازته

ويقضي لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، إجازته في مصر بأحد المنتجعات في المدينة الساحلية العالمية «الجونة»، حيث اختار منتجعا سياحيا ظهر فيه مع عدد كبير من المصريين هناك، ولكن لم تظهر معه زوجته «ماجي»، أو ابنتيه مكة وكيان، وهو ما جعل جمهور اللاعب يتساءل عن مكان أسرته، ولماذا لم تظهر معه بناته في الصور.

بحسب مصدر مقرب من الأسرة، فإن «ماجي» غابت بالفعل عن إجازة محمد صلاح الصيفية بمصر، حيث قضى عدة أيام بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، ثم انتقل إلى مدينة الغردقة ومكث بالجونة شمال المدينة، ومنها إلى جزيرة «بيوض»، المكان المفضل لديه لقضاء إجازته على شواطئ الغردقة، داخل فيلا خاصة، برفقة اثنين من أصدقائه في سرية تامة، ومن المتوقع أن تستمر الإجازة لعدة أيام أخرى.

وقال مصدر مقرب من «صلاح»، إن زوجته ماجي وبناته لم يغادرن إنجلترا من الأساس، ولا يقضين معه الإجازة الحالية، وهذا هو سر غيابهن عن معظم الصور التي ظهر فيها محمد صلاح مع جمهور ومحبيه، وعاشقي كرة القدم من المصريين الذين يعتبرونه مثل أعلى لهم.

ويبدأ يوم محمد صلاح بمغادرة فيلا الإقامة في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، ثم التوجه إلى مارينا الجونة بمنطقة «أبو تيج»، ليبدأ رحلته على متن لنش خاص بأحد أصدقائه المقربين، إلى جزيرة «بيوض» القريبة من شواطئ الجونة، برفقة اثنين من أصدقائه وسط حراسة خاصة.