الامارات | اين تذهب.. «تي جي أي فرايديز».. «نباتي؟ لدينا الحل!»

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. «تي جي أي فرايديز».. «نباتي؟ لدينا الحل!» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوشك «تي جي أي فرايديز»، الذي يمنحك الشعور بالسعادة في كل زيارة على تقديم أول قائمة نباتية للمطعم على الإطلاق. ويقدم المطعم الأميركي المفضل والمعروف بحبه للطعام اللذيذ وأوقاته الرائعة، أطباقاً مميزة تم إعدادها لمن يرغبون في تناول الأطباق النباتية. حيث تتوافر القائمة في جميع فروع «تي جي أي فرايديز» في جميع أنحاء الإمارات، وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بهذه القائمة الجديدة مع بداية فصل الصيف.

وطوّر «تي جي أي فرايديز» فكرة «نباتي؟ لدينا الحل!» مع الأخذ في الحسبان رغبات عشاق الطعام النباتي، خصوصاً أولئك الذين يعيشون في مجتمع غني بالتنوّع الثقافي مثل الإمارات، حيث تضفي هذه القائمة حياة جديدة على القائمة الحالية المليئة بالأطباق المميزة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة رائعة من 13 طبقاً جديداً مستوحاة من أطباق «تي جي أي فرايديز» المفضلة بما في ذلك المقبلات، مثل قطع البروكلي المقرمشة المغموسة في صلصة البافالو الحارة.

وتضم القائمة الرئيسة أطباقاً لذيذة، مثل سيزلينج فاهيتا الخضار وبرغر الفول والشمندر، أو حتى سلطة اليوكاتان سوبرفود المليئة بالنكهات اللذيذة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news