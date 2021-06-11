الامارات | اين تذهب.. «Asma».. تشكيلة أطباق فطور جديدة أسبوعياً

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. «Asma».. تشكيلة أطباق فطور جديدة أسبوعياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف Asma، المطعم المختصّ بتحضير أشهر مأكولات المطبخ الشرق أوسطي العصرية في «دبي مول»، عن إطلاق تشكيلة من خيارات الفطور الشهية في نهاية كل أسبوع، ليصطحب الضيوف في رحلة لاستكشاف نكهات الشرق، مع تشكيلة واسعة من خيارات الفطور التي تتوافر أسبوعياً من الخميس إلى السبت. ويتيح المطعم للضيوف الاستمتاع بأشهى الأطباق التقليدية المحضّرة بلمساته الخاصة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً.

ويقدّم المطعم تشكيلة متنوّعة من الخيارات المصممة لتلبية الأذواق كافة المحضّرة باستخدام أفخر المكونات الطازجة. وتبرز وجبة فطور «القدس» خياراً مثالياً للضيوف الراغبين في أطباق دافئة وغنية، حيث تتضمن ثلاثة أصناف من المكونات الكلاسيكية الشهية، وهي: الخبز الطازج والفلافل والمخلل. وتقدم الوجهة المعاصرة لضيوفها باقة من أشهى أصناف الجبن، بما في ذلك تشكيلة ألواح الجبن أو جبنة فيتا المطبوخة الشهية. ولا تكتمل وجبة الفطور دون خيارات البيض، حيث يتيح المطعم باقة متنوّعة من الخيارات التي تتضمن البيض المخفوق وطبق البيض والطماطم الشهي ولفائف الفطر المطحون وأطباق البيض التركية.

ويحرص Asma على استخدام مكونات طازجة في تحضير الأطباق الصحية والتقليدية من المأكولات اللذيذة. ويستوحي المطعم لمسته المبتكرة من المأكولات الأصيلة التي تشتهر بها أجزاء متنوّعة من الشرق الأوسط، مما يمنح عشاق الطعام قائمة متنوّعة من الخيارات التي تلبي جميع الأذواق. ويبرز المطعم وجهة مثالية للاستمتاع بوجبة غداء شهية أثناء التسوّق أو بتجربة عشاء متميزة.

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