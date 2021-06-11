الامارات | اين تذهب.. «موندو خور دبي».. أسلوب الحياة الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. «موندو خور دبي».. أسلوب الحياة الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسخ مطعم موندو المستوحى من أسلوب الحياة الأوروبي مكانته بسرعة كواحدة من الوجهات التي يجب زيارتها في خور دبي. فهو يجمع بين الطعام الرائع والخدمة اليقظة والديكورات الداخلية الراقية والمناظر الخلابة، وهو المكان المثالي لجميع المناسبات، سواء كانت وجبة عائلية أو موعد عشاء أو لقاء لتناول القهوة.

تلبي Mondoux مجموعة واسعة من الأذواق والمتطلبات الغذائية. تتميز قائمة الطعام طوال اليوم بأطباق مثل كروك مدام وأوعية التوت وتوست البريوش الفرنسي والحساء والسلطة مع جبن الماعز المشوي ومخبوزات الفطر وشرائح التونة مع الإسكواش المحمص والكوسا.

وتشرف على المطبخ الشيف التنفيذي الكولومبي المعينة حديثاً في موندو، لويزا فرناندا كايسيدو، فبعد الانتهاء من دراستها في معهد تعليم فنون الطهي في مدينة نيويورك، حظيت كايسيدو بامتياز العمل جنباً إلى جنب مع الشيف الشهير جان جورج فونجريتشتن، الحائز نجمة ميشلان.

ولاتزال كذلك».

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