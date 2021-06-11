الامارات | أطفال «فنّ» يرسمون شخصياتهم المتحرّكة

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال «فنّ» يرسمون شخصياتهم المتحرّكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مؤسسة (فنّ)، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، ورشة في الرسوم المتحرّكة، عبر تطبيق التواصل المرئي (زووم)، استضافت فيها المدرّبة الإماراتية جميلة إبراهيم، التي قدّمت جملة من المعارف المتعلقة بأسس الرسوم المتحركة باستخدام برنامج «فوتوشوب».

وتناولت الورشة التي تضمنت العديد من الشروحات المعرفية، وتطبيقات عملية قدمتها الفنانة للجمهور، وعرفتهم خلالها تحريك الشخصيات عن طريق برامج التصميم «فوتوشو»ب الشهير المستخدم في إجراء عمليات التعديل الواسعة على الصور، وبرنامج «آي موفي»، الذي يستخدم لتطبيق تأثيرات الحركة في الرسوم، حيث أطلعت المشاركين على طرق صناعة الشخصيات، ووضع التأثيرات الحركية على صعيد الألوان والخطوط وغيرهما.

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