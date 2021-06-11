الامارات | «معرض بغداد للكتاب»: 228 دار نشر من 14 دولة عربية وأجنبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «معرض بغداد للكتاب»: 228 دار نشر من 14 دولة عربية وأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في بغداد أمس فعاليات الدورة 22 لمعرض بغداد الدولي للكتاب، بمشاركة 228 دار نشر من 14 دولة عربية وأجنبية، ويستمر 10 أيام.

وأقيمت فعاليات الدورة الجديدة على أرض معرض بغداد الدولي تحت شعار «الكتاب وطن»، بمشاركة دور نشر عراقية وعربية وأجنبية من السعودية والكويت والإمارات ومصر وسورية والسودان والأردن وقطر وتونس ولبنان وإيران وتركيا وألمانيا.

وصرح المدير العام لمعرض بغداد الدولي، سرمد طه سعيد، بأن المعرض سيشهد مشاركة كبيرة من دور النشر بالكثير من الإصدارات والعناوين الجديدة في مختلف الحقول والمجالات الأدبية والفنية والعلمية والمعرفية لإثراء المكتبة العراقية.

وذكر أن أيام المعرض ستشهد فعاليات ثقافية مصاحبة، وندوات ثقافية وفنية، وحفلات توقيع الكتب، وأمسيات شعرية وطاولات حوارية، وندوات تغطي مختلف العناوين بمشاركة شخصيات ثقافية وفنية.

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