طريقة عمل الفول النابت.. 4 وصفات بالطماطم والشوربة والتوابل والأرز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفول النابت من الأكلات بسيطة التكاليف، التي يمكن عملها في المنزل بمكونات موجودة يوميا، حيث يمكن عمل الفول النابت شوربة، وعمل الوفل النابت بالطماطم، وعمل الفول النابت بالتوابل، والفول النابت بالأرز، وفيما يلي يقدم التقرير التالي، طريقة عمل الفول النابت بمختلف الأطعمة المتوفرة في البيت.

طريقة عمل الفول النابت شوربة

كيلو فول نابت.

ثمرة بصل مقطعة.

2 لتر ماء.

6 فصوص ثوم مفروم.

ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة (اختيارى).

عصير ليمون.

2 معلقة كبيرة سمن أو زيت.

طريقة الفول النابت شوربة

يوضع الماء والبصل والتوابل في قدر على النار مع الملح والفلفل والكمون والشطة.

تغسل حبات الفول جيداً وتوضع داخل القدر ويترك ليغلى حتى تمام النضج.

يوضع السمن في مقلاة مع الثوم ويقلب حتى يتحمر قليلاً.

يضاف للثوم عصير الليمون ويقلب ثم يضاف لشوربة الفول ويغرف فى أطباق التقديم.

طريقة عمل الفول النابت بالطماطم

نصف كيلو فول منقوع لمدة 24 ساعة.

لتر ماء(للسلق).

بصلة قطعة.

جزر قطع.

طماطم مبشورة.

ملح.

وكمون

وشطة.

فلفل.

خبز مكعبات محمص.

طريقة فول النابت بالطماطم

في إناء على النار في ماء مغلي نضيف بصل وجزر وطماطم مبشورة ونتركها تغلي.

ثم نضيف الفول المنقوع ونتبله ملح وفلفل وكمون وشطة ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة وربع، ويقدم.

طريقة عمل الفول النابت المجفف

نصف كيلو من الفول المجفف.

كمون.

ملح.

شرائح من الليمون.

طريقة الفول النابت المجفف

ينقع الفول المجفف لمدة 12 ساعة مع تغيير الماء عدة مرات.

يصفى الفول من الماء ويوضع في قدر به ماء، ويرفع على النار ويترك حتى الغليان.

نهدئ الحرارة حتى ينضج الفول ويتم تصفية الفول من الماء، ويرص في طبق التقديم ويرش عليه الملح والكمون وشرائح الليمون.

طريقة عمل الفول النابت بالأرز

نصف كوب من الأرز.

نصف ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

كوبان من الفول النابت.

حبتان من المستكة.

حبتان من الحبهان.

رشة من الملح، ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ستة إلى سبعة أكواب من الماء.

طريقة الفول النابت بالأرز

نضع الفول النابت بعد تقشيره في قدرعميق مع إضافة الماء وعصير الليمون.

نتركه لمدة عشرين دقيقة على نار مرتفعة إلى أن نلحظ أن الفول قد أصبح نصف ناضج، ومن ثم نضيف كل من الأرز والملح ونغطي القدر.

نخفض النار ونتركه لمدة تتراواح ما بين 25 و 30 دقيقة إلى أن يصبح الأرز ناضجاً.

نسخن السمن مع المستكة والحب هال، إلى أن تأخذ هذه المكونات جميعها لوناً ذهبيّاً.

نسكبهم على الشوربة قبل أن نقوم بتقديمها.