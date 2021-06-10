بعد إصابة المطرب محمد شاهين به.. كل ما تريد معرفته عن «الرباط الصليبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن المطرب محمد شاهين، بدء رحلة العلاج من قطع الرباط الصليبي، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقًا على صورة له وهو مرتدي زي المستشفيات، كاشفا عن بداية رحلة العلاج: «شكرا لكل الناس اللي كلمتني وشكرا لكل الناس اللي بتدعي لي ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم يارب شكرا لصحابي وإخواتي المحترمين الجدعان اللي وقفوا جمبي وأخيرا ربنا يبارك فيك يا دكتور، الدكتور أيمن فريد ويزيدك من نعيم الله، هبتدي رحلة العلاج الطبيعي والله المستعان».

وفيما يلي أبرز المعلومات وكل ما تريد معرفته عن الرباط الصليبي بحسب موقع «مايو كلينك»، الأمريكي الطبي المتخصص.

ما هو الرباط الصليبي مرض محمد شاهين

إصابة الرباط الصليبي الأمامي هي تمزق أو التواء في الرباط الصليبي الأمامي، أحد الأشرطة القوية من الأنسجة التي تساعد على توصيل عظم الفخذ بعظم الساق.

تحدث إصابات الرباط الصليبي الأمامي بشكل شائع أثناء الرياضات التي تتضمن توقفًا مفاجئًا أو تغيرات في الاتجاه والقفز والهبوط » مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة القدم والتزلج على المنحدرات.

يسمع الكثير من الناس فرقعة أو يشعرون بإحساس «فرقعة» في الركبة عند حدوث إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. قد تتورم ركبتك وتشعر بعدم الاستقرار وتصبح مؤلمة للغاية لتحمل الوزن.

اعتمادًا على شدة إصابة الرباط الصليبي الأمامي، قد يشمل العلاج تمارين الراحة وإعادة التأهيل لمساعدتك على استعادة القوة والثبات، أو الجراحة لاستبدال الرباط الممزق متبوعًا بإعادة التأهيل.

أعراض الرباط الصليبي

عادةً ما تتضمن علامات إصابة الرباط الصليبي الأمامي وأعراضها ما يلي:

صوت فرقعة مرتفع أو إحساس «فرقعة« في الركبة.

ألم شديد وعدم القدرة على مواصلة النشاط.

تورم سريع.

فقدان نطاق الحركة.

شعور بعدم الاستقرار مع تحمل الوزن.

متى ترى الطبيب

اطلب الرعاية الفورية إذا تسببت أي إصابة في ركبتك في ظهور علامات أو أعراض إصابة الرباط الصليبي الأمامي، مفصل الركبة عبارة عن بنية معقدة من العظام والأربطة والأوتار والأنسجة الأخرى التي تعمل معًا، ومن المهم الحصول على تشخيص سريع ودقيق لتحديد شدة الإصابة والحصول على العلاج المناسب.

أسباب الإصابة بالرباط الصليبي

غالبًا ما تحدث إصابات الرباط الصليبي الأمامي أثناء ممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة التي يمكن أن تضغط على الركبة:

التباطؤ فجأة وتغيير الاتجاه (القطع).

تمحور مع قدمك مثبّتة بإحكام.

هبوط محرج من قفزة.

التوقف فجأة.

تلقي ضربة مباشرة في الركبة أو اصطدام، مثل كرة القدم.

عندما يتلف الرباط، عادة ما يكون هناك تمزق جزئي أو كامل للأنسجة.

قد تؤدي إصابة خفيفة إلى شد الرباط لكنها تتركه سليمًا.

الوقاية من حدوث الرباط الصليبي

يمكن أن يساعد التدريب والتمارين المناسبة في تقليل مخاطر إصابة الرباط الصليبي الأمامي. يمكن لطبيب الطب الرياضي أو المعالج الطبيعي أو المدرب الرياضي أو غيره من المتخصصين في الطب الرياضي تقديم التقييم والتعليمات والتعليقات التي يمكن أن تساعدك على تقليل المخاطر.