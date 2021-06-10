طريقة عمل صلصة الفتة.. 4 وصفات سهلة منها السوري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صلصة الفتة هي التحابيش الأخيرة التي تضفي على الصينية طعمها ورونقها الأخير، وتختلف أنواع الصلصات من بالطماطم، أو الخل والثوم وغيرها من الأطعمة المختلفة وكذلك هناك صلصة الفتة السورية، ولكل منها نكهته الخاصة، يستعرض التقرير التالي تفصيلا لطرق سهلة لعمل صلصة الفتة في البيت، وفيما يلي طريقة عمل صلصة الفتة.

طريقة عمل صلصة الفتة الحمراء

فص ثوم مهروس.

2 كوب عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة سمن.

معلقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة صلصة الفتة

توضع ملعقة سمن في قدر على النار، ثم يضاف فص ثوم مهروس حتى يحمر، ويضاف الكسبرة.

يضاف عصير الطماطم وصلصلة الطماطم والملح والفلفل الاسود.

يترك الخليط ليغلي معا ثم نضيف مغرفتين من مرق اللحم او نصف كوب ماء حتى تنضج.

ثم نضيف مقدار منها فوق الفتة حسب الرغبة.

ثم نضع قطع اللحم المسلوق فوق الفتة.

طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم

ملعقة كبيرة من السمن ويمكن استبداله بالزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة فصوص من الثوم.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

طريقة صلصة الفتة بالخل والثوم

تهرس فصوص الثوم وتوضع في مقلاة على النار، ثم تضاف كمية قليلة من الزيت ويقلب.

يضاف الملح مع التقليب حتى يتغيّر لون الثوم.

يضاف الخل ويقلب حتى يغلي المزيج، ثم يضاف عصير الطماطم ونغطي الوعاء ونتركه على النار مع التحريك بين الحين والآخر إلى أن يغلظ قوام المزيج.

طريقة عمل صلصة الفتة السوري

2 كوب من الزبادي.

2 ملعقة من الطحينة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ثوم مفروم.

طريقة صلصة الفتة السوري

تخلط جميع المقادير مع التقليب المستمر.

تقدم في طبق خاص أو إضافتها إلى طبق فتة الشاورما السوري.

طريقة عمل صلصة الفتة بالقرفة

فص ثوم مهروس.

2 كوب عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة صلصلة الفتة بالقرفة

يوضع السمن في وعاء على حرارة متوسطة، ويترك إلى أن يذوب ويسخن.

إضافة الثوم مع التحريك إلى أن يذبل.

إضافة عصير الطماطم ثمّ الخل.

إضافة الملح، والفلفل الأسود والقرفة.

يترك المزيج على النار إلى أن يصل مرحلة الغليان، مع الاستمرار في التحريك بين الفترة والأخرى.

إضافة 1/2 كوب من الماء، ثمّ تُترك الصلصة حتى تغلي على حرارة هادئة إلى أن يُصبح قوامها كثيفًا.

توضع الصلصة بعد ذلك على فتة الساخنة مباشرة، أو يمكن وضعها جانبا مع الغرف منها على الفتة حين الحاجة، وهذا ينطبق على الفتة المصري والسوري، ويمكن أيضا عمل كمية إضافية من الصلصة ووضعها جانبها مع الاكل.