بإطلالة جريئة... سلمي أبو الضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

نشرت الفنانة سلمي أبو الضيف مجموعة من الصور لها على حسابها الشخصي "إنستجرام" وكانت في عرض أزياء المصمم رامي قاضي حيت تحرص دائما مشاركة جمهورها أحدث إطلالتها.

وظهرت سلمي مرتدية توب جريء قصير يكشف بطنها باللون الفضي مزيناً بتطريز، وتتميز قصته بحرف ال v من عند الصدر، وبه فتحه من عند البطن، ونسقت معه جاكيت بنفس اللون والنقشة مزوداً بإكمام ووضعته على كتفيها ومعهم جيبة قصيرة بنفس النقشة تتميز بوجود جيبن من الأمام، وما أبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجاً بلمسة يد من خبيرة التجميل ريهام خليفة ، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها بها ضفيرتين من الأمام ومنسدل على كتفيها.