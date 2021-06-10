منها الخرشوف والفراولة.. أفضل 10 أطعمة يمكنها منع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تعلم أن مضادات الأكسدة هي مركبات ينتجها جسم الإنسان وتوجد أيضًا في الأطعمة؟، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن مضادات الأكسدة تزيل الجذور الحرة من الجسم والتي يمكن أن تعطل الخلايا أو تتلفها، مما يسبب أمراضًا خطيرة، وفقًا لمجلة العلوم الغذائية، تلعب مضادات الأكسدة دورًا رئيسيًا في جسم الإنسان، حيث تساعد على استقرار الخلايا وحمايتها من الإجهاد التأكسدي، والذي يؤدي غالبًا إلى أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل العين.

يمكن أن يؤدي نقص مضادات الأكسدة في الجسم أيضًا إلى الشيخوخة المبكرة، لذلك نستعرض 10 من المواد الغذائية التي هي الأكثر ثراءً بمضادات الأكسدة والتي قد تمنع الإصابة بالسرطان، وفقا لموقع timesofindia.

الفراولة

بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، فهي غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لقد ثبت أن الأنثوسيانين يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

الخرشوف

غنية بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة بما في ذلك حمض الكلوروجينيك، لقد ثبت أن هذا الحمض يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 وحتى أمراض القلب، يُقترح غليها للاستهلاك، حيث إنها تزيد من محتوى مضادات الأكسدة بمقدار 8 مرات.

التوت

يحتوي التوت على مضادات أكسدة فريدة تسمى Lycium barbarum polysaccharides ، والتي ترتبط بخفض أمراض القلب والسرطان وكذلك مكافحة شيخوخة الجلد، من المعروف أنها تزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بسرعة.

الكرنب

الكرنب غني بالفيتامينات A وK وC كما أنه يحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة، وفقًا للخبراء، يحتوي اللفت الأحمر على ضعف كمية مضادات الأكسدة مقارنة بالأصناف الأخرى.

فاصوليا

ثبت أن الفاصوليا من أفضل مصادر مضادات الأكسدة. أنها تحتوي على kaempferol ، وهو مضاد للأكسدة مرتبط بتقليل الالتهاب المزمن ونمو السرطان المكبوت.

جذور الشمندر

الشمندر مصدر غني بالألياف والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، إنه غني بالبيتالين، وهو مضاد للأكسدة يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي.

السبانخ

إنه مصدر غني باللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العينين من الإضرار بالأشعة فوق البنفسجية، كما أنها فعالة في التحكم في مشكلات الطول الموجي للضوء الضارة الأخرى.

الجوز

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Critical Reviews في علوم التغذية، فإن الجوز غني بمضادات الأكسدة ومحتوى البوليفينول، إنها تمنع معًا الإجهاد التأكسدي، وتتحكم أيضًا في الالتهاب والوزن وتمنع الأمراض مثل السرطان.

الشوفان

الشوفان غني بمضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسكري.

الشوكولاتة الداكنة

وفقًا لمجلة NeuroScience ، تعمل الفلافونويد وحبوب الكاكاو الموجودة في الشوكولاتة الداكنة كمضادات للأكسدة وتلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من السرطان وصحة القلب وفقدان الوزن.