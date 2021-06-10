بينها استخدام الصابون والتكييف.. احذري 8 عادات تدمر الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التي نقوم بها دون أن ندري ضررها الشديد على الصحة، ومن بينها أمور روتينية تلقائية تحدث يوميا، مثل استخدام الصابون، أو التكييف، أو المخدات والهواتف الذكية، فيستعرض هذا التقرير كل العادات وحلولها بحسب ما نشر موقع «برايت سايد».

8 عادات يومية تدمر الصحة

الصابون

تنظيف البشرة اليومي، بمنتجات يمكن أن يتسبب في إزالة الحاجز الدفاعي الطبيعي للبشرة، الذي يحمينا من البكتيريا ويمنع شيخوخة الجلد المبكرة، هو عادة يجب التوقف عنها فورا، حيث أصبح الناس مهووسين بشأن الحفاظ على أجسادهم ناعمة ونظيفة ورائحة لطيفة، لذا يجب معرفة ما إذا كان لا بد من تجنب استخدام تلك املنظفات يوميا.

الشبابيك

هناك علاقة مباشرة بين تلوث الهواء والشيخوخة المبكرة، حيث يمكن أن تتسبب الحياة في المدن الكبيرة، بالقرب من الطرق السريعة، والجيران الذين يدخنون، تلوث البيئة، لذا إذا كانت شقتك أو مكان عملك قريبًا جدًا من مصدر التلوث، فحاول تجنب فتح النوافذ، في وقت الزحام، ويمكنك الحصول على جهاز لتنقية الهواء الداخلي يزيل جزيئات التلوث.

التكييف والدفاية

كلما كان الهواء أكثر برودة، قلت الرطوبة وكمية بخار الماء لا تزيد، وهكذا يصبح الهواء في المنزل جافًا، بفعل استخدام مكيفات الهواء والتدفئة، والجلد والأغشية المخاطية تعاني من الجفاف، حيث يصبح وجهنا وجسمنا حساسين للغاية، ويبدأ في الحكة، ويمكن أن يبدأ في التقشر، هذا يضعك في طريقك للبشرة الباهتة والتجاعيد في سن مبكر، لذا يجب استخدام مرطبات الجسم وبعض الكريمات فائقة الترطيب.

السكر

يؤدي السكر إلى زيادة الوزن وأحدث الأبحاث تظهر أنه يسبب الشيخوخة المبكرة والتهاب الجلد، حيث يبدأ السكر في إنتاج الجزيئات التي تهاجم الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن بشرة جميلة وناعمة، لذا يجب التوقف عن تناول السكر واستبداله بالعسل.

الموبايلات والكمبيوتر

عادة ما يتابع البشر حاليا الشاشات الزرقاء من الصباح حتى وقت متأخر من المساء، وتجدر الإشارة إلى أنه كتابة الرسائل عبر الهاتف مع ثني العنق لأسفل يمكن أن يسبب الذقن المزدوجة، ووجد بحث أن الضوء الأزرق للشاشة يمكن أن يكون ضارًا مثل أشعة UVA و UVB، لذا يجب لتقليل الوقت الذي تقضيه أمام الكمبيوتر، وتثبيت واقي شاشة خاص مضاد للضوء الأزرق، هناك أيضًا كريمات واقية يمكنك استخدامها تسمى كريمات HEV.

المخدات

يختار معظم الناس القطن أو الكتان لأنه رخيص جدًا ولا ينزلق ويسهل غسله، لكن أكياس الوسائد المصنوعة من هذه المواد يمكن أن تكون ضارة للأشخاص الذين يهتمون بالبشرة والمظهر، حيث يمكن أن يزيد القطن السميك من خطر ظهور التجاعيد على الجلد، وهذه المواد هي بيئة جيدة لنمو البكتيريا، ويفضل استبدل القطن بالحرير أو الستان، الحرير أغلى ثمناً والستان فهو أرخص ولكنه متين ولا يسبب تجاعيد في الجلد لأنه ناعم ويمنع نمو البكتيريا.

تنظيف التواليت

هناك العديد من القواعد التي يجب مراعاتها عند تنظيف التواليت، حيث أنه من المهم الحفاظ على نظافة منطقة المرحاض وغسل اليدين جيدا، وعند شد السيفون والغطاء مفتوح فإن البكتيريا والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض تتطاير في الهواء، ويمكن أن تهبط على الشعر والملابس والجلد، لذا قم بخفض الغطاء في كل مرة قبل شد السفون.

اللحوم المصنعة

تحتوي منتجات اللحوم المسنعة مثل السوسيس والبرجر، على الكثير من الدهون والمكملات المختلفة، مثل الفوسفور والكبريتات، تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تفاقم التهاب الجلد وتسريع عملية شيخوخة الجسم، لذا يجب التقليل من تناول هذا الطعام.