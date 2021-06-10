طريقة عمل البصل المخلل.. 3 وصفات لن تأخذ من وقتك 3 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البصل المخلل طبق جانبي لذيذ على كل سفرة مصرية، ويمكن عمل البصل بأكثر من طريقة، فهو إما بالعصفر، أو مخلل فقط، وفيما يلي طريقة عمل البصل المخلل، على الطريقة المصرية، وبأكثر من 5 طرق، لطعم مثل المحلات تماما، دون لذعة.

طريقة عمل البصل المخلل

مقادير البصل المخلل

بصل صغير.

ماء.

خل.

شطة ناعمة.

عصفر.

حبة البركة.

فلفل أخضر حار.

جزر مبشور.

ملح.

طريقة البصل المخلل

يغسل البصل بالقشر.

ينقع البصل فى الماء بالملح عدة أيام مع الحرص على أن يكون مغمور تماماً بالماء.

يخلط الخل مع الشطة الناعمة والعصفر وحبة البركة والملح.

يقشر البصل ويوضع مع الخليط فى برطمان مع الفلفل الأخضر الحار وزوديه بالماء.

يترك عدة أيام حتى النضج ثم قدميه.

طريقة عمل بصل مخلل بالبهارات

2 كيلو بصل صغير جداً

2 كوب ملح الطعام.

4 أكواب خل أبيض.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

ملعقة طعام سكر.

2 ملعقة صغيرة بهارات المخلل.

2 ملعقة صغيرة فلفل.

طريقة البصل المخلل بالبهارات

ضعي البصل دون أن تقشيريه مع الملح في الإناء.

ضعي كمية من الماء المغلى من قبل كافية.

غطيه واتركيه لمدة يومين مع التقليب من وقت لأخر.

صفيه من الماء وأزيلي القشرة بحذر مع ترك النهاية متصلة.

ضعي البصل في إناء وأضيفي عليه الماء المغلي.

اتركيه لمدة 3 دقائق ثم صفيه من الماء.

كرري هذه العملية مرتان، ثم انقلي البصل الحار في برطمان جاف وساخن.

اغلي ما تبقى من المقادير مع بعض، ثم اتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.

اسكبيه على البصل حتى يغطيه تماماً، غطيه وضعيه في مكان بارد ومظلم، يحتى ينضج.

طريقة عمل البصل المخلل قاورما

1 كيلو بصل قاورما، مقشر.

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

1/2 ملعقة صغيرة حبات فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

لتر خل أبيض.

170 جرام سكر أبيض.

طريقة البصل المخلل القاورما

يغسل البصل جيدا ثم يجفف ويرش بالملح ثم يقلب جيدا ويترك طوال الليل.

في اليوم التالي، يشطف البصل جيدا من الملح ويجفف برفق بمناديل المطبخ الورقية.

في إناء كبير الحجم على نار متوسطة يوضع الخل والسكر والشطة والفلفل الأسود والكزبرة ويقلب باستمرار حتى يذوب السكر ولكن تجنب ان يغلي المزيج.

يوضع البصل في برطمان محكم الغلق ثم يوضع عليه مزيج الخل والتوابل حتى يغطيه.

يغلق البرطمان بإحكام ثم يترك لمدة شهر حتى يتخلل.

بمجرد فتح برطمان البصل المخلل يحفظ في الثلاجة.