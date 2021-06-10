خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته من على سرير المرض: نفسي أكون موجود «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الإعلامي خالد عليش، رسالة مؤثرة إلى نجلته، في يوم مميز قدمت فيه عروض الباليه، ولكنه غاب عنها لظروف مرضه، ولم يكن الأمر بإرادته، فنشر خالد عليش صورة لنجلته، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب في تعليقه عليها، رسالة وجهها إليها.

رسالة خالد عليش لابنته

وظهرت ابنة خالد عليش في صورة مرتدية فستان الباليه الشهير، ملون بالأحمر والسيفر، وربطت شعرها بفيونكة، وكتب خالد عليش في تعليقه على صورة ابنته، «برافو ميما أحلى باليرينة في العالم، كان نفسي أكون موجود عشان أشوف شطارتك دي بعنيا».

وأكمل رسالته لابنته ميما قائلا: «أنا عرفت متأخر وتعبي في المستشفى خلاني معرفش أحاول آجي بس أكيد في جيات كتير، مبسوط بيكي والكلام ده عشان تشوفيه اما تكبري وتعرفي ان بابا فخور بيكي اوي».

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي خالد عليش معه عبر الإعجابات والتعيقات والتي كان من بينها، «ماشاء الله ربنا يحفظها يارب»، و«ربنا يحميها يارب و الف سلامه عليك»، و«سلامتك يا خالد وتقوم بألف سلامه وتكون معاها في اللي جاي وفرحان بيها دايماً»، و«الف سلامه عليك ربنا يشفيك ويعافيك ويفرحك بيها الراديو مظلم من غيرك».

يشار أن خالد عليش تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى وخضع لعملية جراحية.

الجدير بالذكر أن خالد عليش شارك في بطولة مسلسل «الطاووس»، مع سميحة أيوب، جمال سليمان، سهر الصايغ، ومسلسل «أحسن أب» مع على ربيع.