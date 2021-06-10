أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه الثالث: «دي معجزة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقته الخاصة، احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد زواجه الثالث مع زوجته ندى الكامل، حيث شارك الصور مع جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتب الفيشاوي في تعليقه على الصور: «3 سنين جواز، دي معجزة يا نادية، بحبك حب جنون، كل سنة وإنتِ طيبة أوي».

وتفاعل عدد كبير من جمهورو متابعي أحمد الفيشاوي معه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، «ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض يا رب ويكفيكم شر العين»، و«ما شاء الله تعيشوا وتحتفلوا العمر كله سوا يا رب»، و«مالك يا فيشاوي معجزة ليه دي ندى قمر».

ومن الجدير بالذكر إن آخر ظهور للفيشاوي وزوجته هو مشاركته متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة رومانسية جديدة بينهما.

وظهر «الفيشاوي» مع زوجته، وهو يلتقط معها صورة «سيلفي» على النيل معلقًا عليها: «حب كبير لزوجتي».

وتفاعل معهما المتابعون في التعليق على الصورة الرومانسية التي جمعت بينهما، ومن بين تلك التعليقات «ربنا يخليكم لبعض، بتجننوا الله يخليكم لبعض ومبسوطين طول العمر، حبيب قلبي، أحلى نادية وأحلى فيشاوي ربنا يسعدكم، ربنا يحفظكم ويطول في عمرك دايمًا».

حديث زوجة الفيشاوي عنه

يذكر أن ندى الكامل، تحدثت من قبل عن زوجها أحمد الفيشاوي خلال المداخلة الهاتفية: «عمري ما شوفته مثير للجدل خالص، أنا كنت أشوفه وأتصور معاه دي حاجة كبيرة، لأني من معجبينه، وأكبر المعجبين به من قبل الزواج».

وأكدت زوجة أحمد الفيشاوي عدم الاختلاف على فن زوجها وموهبته القوية، على الرغم من اختلاف البعض حول تصرفاته وأرائه: «أحمد سي السيد في البيت، بحطله الملح في البانيو يحط رجله عشان يطلع الطاقة السلبية».