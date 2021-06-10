بعد جدل «هدومي وهدومك في غسالة واحدة».. خطيب منة عرفة يغازلها بعبارة جديدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان الشاب محمود المهدي، خطيب الفنانة منة عرفة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه بعد إعلان خطبتهما بدأ في مغازلتها بعبارات تكاد تكون غريبة بالنسبة للمتابعين، وأصبحت مغازلته تثير الكثير من الجدل، واستمر على نفس الوتيرة بعد نشره فيديو له مع خطيبته عبر موقع تداول الصور «انستجرام».

وحرص الفنان الشاب محمود المهدي، على نشر فيديو له بصحبة خطيبته الفنانة منة عرفة، عبر خاصية القصص القصير على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال تواجدهما في أحد أماكن السهرات، معلقا عليها «ضحكتك بحر لؤلؤ غرقتني فيها»، لترد عليه الفنانة منة عرفة قائلة «أيه الكلام الجميل ده».

وعقب نشر الفنان الصاعد محمود المهدي، لهذا الفيديو بصحبة خطيبته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سكرين شوت لتلك العبارة، معلقين عليها بعودته لإثارة الجدل بتلك العبارات مرة أخرى.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم محمود المهدي من خلالها إثارة الجدل بتلك العبارات الغريبة، ولكنه منذ اللحظة الأولى لإعلان خطتبهما بدأ في مغازلتها بعدد من العبارات المختلفة، والتي أثارت الجدل كثيرا، إذ بدأ بشره لجملة «ربنا يجعل هدومي وهدومك في غسالة واحدة»، لترد عليها الفنانة منة عرفة خطيبته قائلة «آمين يارب»، ومنذ نشره لتلك العبارة بدأت إثارة الجدل حول تلك العلاقة.

وتوالت العبارات المختلفة للفنان محمود المهدي، التي كان يحرص من خلالها على مغازلة خطيبته لينشر عبارة أخرى متغزلا بها قائلا «إنتي تريند حياتي»، واستكمل عبارات المغازلة بها قائلا «حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة»، وردت عليه الفنانة منة عرفة قائلة «هو أيه الموضوع ده، بتجيب الكلام دا منين؟»، ليستكمل خطيبها الفنان الشاب محمود المهدي عبارات التغزل بخطيبته قائلا «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك قريب جدًا».