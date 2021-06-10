"بتحب تخلي موبايلك صامت"؟.. إليك التفسير النفسي لهذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

يفضل بعض الأشخاص في حياتنا اليومية في كثير من الأوقات إلى اللجوء للعزلة حتى أنهم لا يريدوا التواصل مع أي شخص.

وينعكس ذلك الأمر على هاتفهم المحمول إما بإغلاقه تماما أو حتى جعله صامتا بحيث لا يشعرون بالإزعاج من أي صوت حولهم.

لكن هل سألت نفسك يوما ما، ما التفسير النفسي لذلك الأمر؟. هذا ما نوضحه بحسب ما الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، إذ ذكرت الأسباب على النحو التالي:

- الميثوسونيا هو نوع من أنواع الاضطراب أو الحساسية الشديدة من الأصوات، مثل صوت الهاتف.

- صوت الهاتف يجعل تركيزهم أقل وذهنهم مشتت.

- الشعور بالتوتر، ما يجعلهم منعزلين.

- هذه الأنواع من الشخصيات لديهم العديد من الأفكار الإبداعية.

- مجرد سماع صوت رنة الهاتف يسبب لهم هذا الانزعاج الشديد.

- يفضلون العيش على وتيرة الهدوء.

- الصوت العالي يسبب لهم القلق.

- صوت الهاتف يمكن أن يفسد علاقتهم مع الآخرين.