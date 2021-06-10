كورونا اليوم: دولة عربية تعلن دخول الموجة الرابعة.. وهذه مدة المناعة بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-دولة عربية تعلن رسميًا دخولها الموجة الرابعة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، دخول بلادها في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد- (كوفيد- 19).

وقال فوزي المهدي، وزير الصحة التونسي، إن البلاد دخلت رسميًا في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن هناك 18 ولاية بتونس تعد من المناطق الخطرة، نظرًا لارتفاع مُعدل الإصابات بالفيروس التاجي بها، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-مناعة كورونا تستمر لمدة تصل إلى 11 شهرًا بعد الإصابة الطبيعية

أظهر الباحثون في المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH)، أن الأشخاص الذين تعافوا من كورونا قد يطورون مناعة مكتسبة بشكل طبيعي تستمر لمدة تصل إلى 11 شهرًا بعد الإصابة، وفقًا لما ذكره موقع "ميديكال اكسبريس".

وخلص الباحثون في الدراسة إلى "تشير بياناتنا إلى أن الذاكرة المناعية يتم اكتسابها لدى معظم الأفراد المصابين بفيروس كورونا، وتستمر في غالبية المرضى لمدة تصل إلى 11 شهرًا بعد الشفاء"، وهو ما يعني أن الجسم يولد ذاكرة مناعية مستدامة فى السنة الأولى بعد الإصابة بـ كورونا ، حتى في الحالات الخفيفة، ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا خلال الأشهر الأولى بعد حمل الأعراض، خاصةً في أولئك الذين يعانون من مرض خفيف أو بدون أعراض.

-أقنعة الوجه غير الملائمة تضاعف من خطر الإصابة

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة سينسيناتي، أن أقنعة الوجه ذات المقاس غير المناسب تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى من مسببات الأمراض المنقولة بالهواء مقارنةً بالأقنعة المجهزة خصيصًا، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

ووجد الباحثون أن أقنعة الوجه غير الملائمة يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالعدوى على مرتديها والأشخاص من حولهم، فقال بانيرجي: "كثير من الناس لا يرتدون الأقنعة بشكل صحيح، إنهم يبقون أنفهم مكشوفة، وهذا غير مفيد".