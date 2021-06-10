8 عادات مضرة بالصحة نفعلها دون أن ندري.. منها استخدام الصابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عادة نفعل الكثير من الأشياء في حياتنا اليومية ولا نتخيل أنه يمكن أن تدمر صحتنا مع مرور الوقت، ولا يمكننا حتى أن نتخيل أن هذا المنزل بالذات قد يحتوي على أشياء تجعلنا نتقدم في العمر بشكل أسرع، وكلما وجدت هذه العناصر وتحييدها بشكل أسرع، كانت فرصك أفضل في الاستمتاع بجسمك الشاب وبشرتك الناعمة لفترة طويلة.

1-التدفئة المركزية والمكيفات:

بحسب ما نقل "برايد سايت"، فكلما كان الهواء في الخارج أكثر برودة، قلت الرطوبة التي يحتفظ بها، عندما يبرد في الداخل، يسخن الهواء، لكن كمية بخار الماء لا تزيد، وهكذا يصبح الهواء في المنزل جافًا، والجلد والأغشية المخاطية لدينا هي أول من يعاني، حيث يصبح وجهنا وجسمنا حساسين للغاية، ويبدأ في الحكة، ويمكن أن يبدأ في التقشر، هذا يضعك في طريقك للبشرة الباهتة والتجاعيد في سن مبكر.

الحل: استخدم مرطبات الهواء واشترِ بعض الكريمات فائقة الترطيب واحمل معك دائمًا رذاذ ماء حراري.

2- الصابون:

أصبح الناس مهوسين بشأن الحفاظ على أجسادهم ناعمة ونظيفة ورائحة لطيفة، لكن تنظيف البشرة اليومي بمنتجات يمكن أن يتسبب في إزالة الحاجز الدفاعي الطبيعي للبشرة، وهذا الحاجز يحمينا من البكتيريا ويمنع شيخوخة الجلد المبكرة.

الحل: اقرأ دائمًا ملصقات المكونات الخاصة بصابونك أو جل الاستحمام، ولا يزال يُنصح بتجنب الغسيل اليومي بالمنظفات.

3- الوسائد:

يختار معظم الناس القطن أو الكتان لأنه رخيص جدًا ولا ينزلق ويسهل غسله، لكن أكياس الوسائد المصنوعة من هذه المواد يمكن أن تكون ضارة للأشخاص الذين يهتمون بمظهرهما.

أولاً، هذا مخصص بشكل أساسي للأشخاص الذين يحبون النوم على جانبهم أو بطونهم، حيث يمكن أن يزيد القطن السميك من خطر ظهور التجاعيد على الجلد، والتي ستتحول إلى تجاعيد لاحقًا، أيضا، وهذه المواد هي بيئة جيدة لنمو البكتيريا.

الحل: استبدل القطن بالحرير أو الستان، الحرير أغلى ثمناً والستان فهو أرخص ولكن له العديد من المزايا: فهو متين ولا يسبب تجاعيد في الجلد لأنه ناعم ويمنع نمو البكتيريا.

4- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر:

نتابع الشاشات الزرقاء تقريبًا من الصباح حتى وقت متأخر من المساء، ويعرف الكثير من الناس أن كتابة الرسائل عبر الهاتف مع ثني العنق لأسفل يمكن أن يسبب الذقن المزدوجة، وأيضًا، هناك بحث يدعي أن الضوء الأزرق للشاشة (ضوء مرئي عالي الطاقة) يمكن أن يكون ضارًا مثل أشعة UVA و UVB.

الحل: إذا لم تكن هناك طريقة لتقليل الوقت الذي تقضيه أمام الكمبيوتر، فيمكنك تثبيت واقي شاشة خاص مضاد للضوء الأزرق، هناك أيضًا كريمات واقية يمكنك استخدامها تسمى كريمات HEV.

5- فتح النوافذ:

وجد العلماء مؤخرًا علاقة مباشرة بين تلوث الهواء والشيخوخة المبكرة، لكن المنشآت الصناعية ليست السبب الوحيد لتلوث الهواء، يمكن أن تتسبب الحياة في المدن الكبيرة، بالقرب من الطرق السريعة، والجيران الذين يدخنون، والعديد من الحقائق الأخرى في تلوث البيئة.

الحل: إذا كانت شقتك أو مكان عملك قريبًا جدًا من مصدر التلوث، فحاول تجنب فتح النوافذ، في الوقت الحاضر، يمكنك الحصول على جهاز لتنظيف الهواء الداخلي يزيل جزيئات التلوث ويساعد في التحكم في مستوى الرطوبة.

6- السكر:

كما نعلم جميعًا، يؤدي السكر إلى زيادة الوزن الزائد، لكن أحدث الأبحاث تظهر أنه يسبب أيضًا الشيخوخة المبكرة والتهاب الجلد، داخل الكائن الحي، يبدأ السكر في إنتاج الجزيئات التي تهاجم الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن بشرة جميلة وناعمة.

الحل: التوقف عن تناول السكر واستبداله بالعسل أو ستيفيا أو القيقب.

7- منتجات اللحوم المصنعة:

تحتوي منتجات اللحوم (مثل السوسيس والبرجر) على الكثير من الدهون والمكملات المختلفة: على سبيل المثال، الفوسفور والكبريتات، تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تفاقم حالة الجلد وتسريع عملية شيخوخة الجسم.

الحل: قلل من تناول هذا الطعام.

8- تنظيف التواليت:

لسوء الحظ، لا يعلم الجميع أن هناك العديد من القواعد التي يجب مراعاتها عند تنظيف التواليت، بالطبع، نعلم جميعًا أنه من المهم الحفاظ على نظافة منطقة المرحاض وغسل أيدينا. لكن الكثير من الناس لا يعرفون أن هناك طريقة شطف صحيحة، وإذا قمنا بغسل المرحاض بالغطاء، فإن البكتيريا والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض تتطاير في الهواء، ويمكن أن تهبط على الشعر والملابس والجلد.

الحل: قم بخفض الغطاء في كل مرة قبل الشطف.