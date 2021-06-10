كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 07:34 مساءً - قبل التفكير في اللجوء إلى الفيلر أو لاختيار أي منتج غير طبيعي حاولي حل مشكلة الهالات السوداء بخلطات طبيعية فعّالة ومجربّة . جربي معنا أقنعة الجلسرين هذه بدءاً من اليوم ولمدة أسبوعين لتفتيح منطقة أسفل العينين بوقت سريع.

قناع الجلسرين وعصير البرتقال

أقنعة الجلسرين للتخلص من الهالات السوداء

العنصر الأول فيه وهو الجلسرين، مغذي ومرطب فعال، يستخدم لعلاج جفاف المنطقة أسفل العينين، الذي يُعد واحد من أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء.

أما الثاني وهو عصير البرتقال، فيعزز إنتاج الكولاجين الذي يتسبب ذوبانه أسفل العينين في ظهور الهالات السوداء أيضاً.

لتجربة القناع، أنتِ في حاجة إلى :

ملعقة صغيرة من الجلسرين

ملعقة طعام من عصير البرتقال

طريقة التحضير والاستخدام

امزجي المكونات معاً في وعاء صغير ثم وزعيها على منطقة الهالات أسفل العينين بقطعة قطن معقمة.

انتظري هكذا لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

قناع ماء الورد وفيتامين E مع الجلسرين

قناع ماء الورد وفيتامين E مع الجلسرين

يعالج ماء الورد، هنا الدوائر المظلمة التي تظهر تحت العينين ويقضي عليها سريعاً مع الوقت؛ نظراً لاحتواءه على خصائص مضادة للأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات.

في حين أن فيتامين E، يشتهر بقدرته على تحسين الدورة الدموية بالبشرة مما يساعد في تغذية منطقة تحت العينين بالأوكسجين الذي يتسبب نقصه كذلك في ظهور الهالات السوداء.

لتجربة القناع، أنتِ في حاجة إلى:

1/2 ملعقة صغيرة من الجلسرين

ملعقة صغيرة من الجلسرين ملعقة طعام من ماء الورد

محتوى كبسولة فيتامين E

طريقة التحضير والاستخدام

ادمجي الجلسرين تدريجياً مع فيتامين E وماء الورد وبمجرد أن تحصلين على خليط متجانس ادهنيه بطريقة التربيت على المنطقة أسفل العينين.

اتركي الجلد يتشرب مكونات القناع جيداً وبعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر.



كرري أي من الأقنعة المذكورة مرة يومياً لنتائج سريعة بالشكل المطلوب.

الآن.. وبعد أن تعرفتي على تفاصيل صنع الأقنعة اختاري منها ما يُناسبك وابدئي فوراً التطبيق.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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